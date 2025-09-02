Política EconomiaPortada

Bullrich vinculó los audios de Karina Milei con “servicios de inteligencia paralelos y extranjeros”

“Es difícil que sea un funcionario, en las reuniones de Gabinete los teléfonos quedan afuera”. le dijo a Radio Rivadavia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó hoy que detrás de los audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada están “servicios de inteligencia nacionales paralelos”, como también “extranjeros”, entre los que mencionó a Rusia y Venezuela.

“Es algo inédito, siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora está operación, que es grabar en la sede del Poder Ejecutivo, es algo que nos pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos”, se quejó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y agregó: “Tengo que trabajar para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia ilegal como grabar una reunión en Casa Rosada a una funcionaria y decirle que le van a ir devolviendo esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie con capítulos”.

En ese marco, Bullrich habló de servicios de inteligencia “paralelos”, es decir no orgánicos a la SIDE, y también “extranjeros”.

“Hace poco habíamos denunciado la injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podía ser parte de la campaña. También veíamos que Venezuela puede influir, porque se está defendiendo con ataques, como lo hizo secuestrando al gendarme (argentino Nahuel) Gallo”, sostuvo.

Luego hizo foco hacia el canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios de Karina Milei: “También vemos un canal de extraña procedencia, de un señor que es tesorero de la AFA (por Pablo Toviggino) y unos periodistas que más que periodistas son gente que está participando de esta operación”, dijo.

Consultada sobre si la hermana del presidente Javier Milei y presidenta de La Libertad Avanza pudo haber sido grabada por un propio integrante del Gobierno, respondió: “Es difícil que sea un funcionario, en las reuniones de Gabinete los teléfonos quedan afuera”.

E insistió con el trasfondo electoral que tendría toda esta situación: “No podemos ser ingenuos…todo esto es parte de lo que está pasando en el país. En estos meses nos quieren mover la economía, nos quieren subir el precio del dólar, nos tiran piedras en cada acto, no nos dejan hacer la campaña y ahora nos tiran audios grabados en la propia Casa de Gobierno. Hay un clima de la campaña con incertidumbre, que es lo contrario a lo que necesita el país”, evaluó.

“Son capaces de armar una operación de principio a fin, yo lo viví con el caso Maldonado, que fueron todas mentiras. El Estado corrupto se resiste a morir. Le pido a los bonaerenses que el domingo nos acompañen para que todo lo logrado no se eche atrás”, cerró aludiendo a las inminente elecciones legislativas de la provincia.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

Política EconomiaPortada

Denuncian sobreprecios pagados por PAMI en la compra de lentes intraoculares

Política EconomiaPortada

Corrientes: Valdés ganó en primera vuelta y La Libertad Avanza quedó cuarta

PortadaSociedad

Tras el drama del fentanilo, la ANMAT cerró dos laboratorios en menos de una semana

Mar del PlataPortada

Mar del Plata: “Manino” Iriart insiste con el pedido de declarar la emergencia en seguridad

DestacadoDoloresPolítica EconomiaPortadaSociedad

Consejo del Salado: reclamos, gestiones y una reunión urgente por el avance de las inundaciones

PortadaSociedad

La Plata: Murió un joven de 17 años cuando calentaba agua para bañarse y recibió una descarga eléctrica

PortadaSociedad

Comenzó la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

Política EconomiaPortada

Multas más caras: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000

PortadaSociedad

La Provincia ofrece tratamientos gratuitos para dejar de fumar en 140 consultorios

PortadaSociedad

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

DeportesPortada

Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

Mostrar más