A 49 años de la Noche de los Lápices se hizo un acto en ex Pozo de Banfield

La fecha conmemora el Día Nacional de la Juventud, en recuerdo de los diez jóvenes secuestrados por la dictadura militar, de los cuales seis permanecen desaparecidos.

La Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Lomas de Zamora y la Mesa ex Pozo de Banfield, realizaron un acto para recordar la Noche delos Lápices y conmemorar el Día Nacional de la Juventud.

El escenario fue el Espacio de Memoria y Promoción de los DDHH ubicado en Siciliano y Vernet, Villa Centenario, en Lomas de Zamora, y participaron decenas de adolescentes de escuelas del distrito. Además, estuvo presente el sobreviviente Pablo Díaz, familiares de las víctimas y el nieto recuperado número 133, Daniel Santucho Navajas, quien nació en cautiverio en el Pozo de Banfield. La presencia juvenil fue multitudinaria y desbordaron los stands institucionales de la Provincia y el municipio.

Durante la jornada, la Mesa de Trabajo “Ex Pozo de Banfield” y los jóvenes de la Escuela N° 31 de la localidad desarrollaron un programa que se transmitió por streaming. También se destacaron las presentaciones en vivo de diferentes expresiones artísticas.

Las autoridades presentes entregaron legajos reparados por el Archivo Provincial de la Memoria a familiares de víctimas y sobrevivientes de la última dictadura cívico militar detenidos en ese excentro clandestino. También se entregaron menciones a organizaciones civiles, docentes de Fines y artistas que donaron sus obras al Espacio de Memoria.

Sobre el escenario, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno resaltó que “más de 7 mil vecinas y vecinos de Lomas y alrededores pudieron hacer la visita guiada en este Espacio de Memoria, donde también se dicta el Plan Fines que es nuestra manera de reivindicar a nuestros compañeros de la Noche de los Lápices que fueron secuestrados”. Y agregó: “Si hoy las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son una realidad efectiva es gracias a la lucha de los organismos de Derechos Humanos pero sobre todo a la decisión política que tuvo Néstor (Kirchner) y que después reforzó Cristina (Fernández) de poner las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía, repetición y transversalidad de las políticas públicas convirtiendo a nuestro país en un ejemplo a nivel internacional de cómo pudimos tramitar ese pasado traumático reciente y que hoy son patrimonio de toda la sociedad”.

Por su parte, Pablo Díaz, contó parte de su historia. “En este centro de horror me enamoré de Claudia (Falcone)… Nosotros hablábamos que afuera íbamos a seguir militando, que íbamos a tomar cerveza en la plaza… La Memoria es la identidad que hoy tienen ustedes y hoy ustedes son nosotros. A mis compañeros los extraño, los tengo presente en cada charla”, compartió con los jóvenes presentes en el lugar.

Luego llegó el turno del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, que señaló: “Lomas no olvida que secuestraron y torturaron a nuestras compañeras y compañeros. Los desaparecieron para eliminar cualquier vestigio de lucha popular para hacer un programa económico anti argentino, a favor del FMI y a costa del pueblo”.

Antes del cierre el candidato a diputado nacional, Horacio Pietragalla Corti, quien también es nieto recuperado, aseveró: “No nos tenemos que olvidar que acá, todavía en democracia y por la impunidad que había, seguía funcionando las fuerzas policiales. Recién en mayo del 2003 cuando asume Néstor (Kirchner) pudimos cambiar todas las políticas de impunidad. Estamos en un escenario nacional donde las políticas de Derechos Humanos están siendo vapuleadas por el gobierno, pero con la frase ‘Kirchnerismo Nunca Más’ les salió el tiro por la culata con la sociedad”.

Por último, el ministro Juan Martín Mena concluyó que “es muy emocionante ver tantos pibes de 15 y 16 años, creo que tenemos que hacer algo más humano, más justo… logrando esa conexión entre nosotros, los jóvenes de hace 40 años y las pibas y los pibes de ahora”.

Tras la finalización del acto se realizó un recorrido por el Espacio donde se proyectaron los trabajos del programa Futuro Memoria de los jóvenes de Lomas, se observaron videos, una muestra gráfica y se visitaron las celdas y los calabozos.

La actividad se realizó en el marco del Día Nacional de la Juventud y contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin; el ex secretario de Derechos Humanos de la nación y candidato a diputado nacional, Horacio Pietregalla Corti;

La Noche de los Lápices 

El 16 de septiembre de 1976 durante la última dictadura cívico militar, grupos de tareas conducidos por el general Ramón Camps secuestraron a seis estudiantes secundarios de La Plata: María Clara Ciocchini (18 años), Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años) y Claudio de Acha (18 años). Días previos, había sido detenido Gustavo Calotti y el 17 de septiembre fueron secuestradas Emilce Moler y Patricia Miranda, mientras que el 21 de septiembre fue detenido desaparecido Pablo Díaz. Los primeros seis continúan desaparecidos.

