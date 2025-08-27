Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un Falcon de colección por USD 10 mil y lo chocó de regreso

El conductor de 45 años, oriundo de Mar del Plata, sufrió fracturas y cortes tras impactar contra un poste en la Ruta 11, a la altura de Mar de Cobo

La ilusión, sin embargo, duró apenas unos minutos, pues en el trayecto de regreso a Mar del Plata, el vehículo impactó contra un poste de alumbrado en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, en el kilómetro 487 de la traza.

Tras cerrar la operación, emprendió el regreso a su ciudad, pero cerca de las cuatro de la tarde del lunes la situación se tornó dramática. Todo indica que el conductor habría perdido el control, aparentemente al pisar una mancha de gasoil, aunque la investigación oficial aún continúa. El Falcon terminó destrozado al chocar de frente contra un poste, en un siniestro en el que no intervino otro vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Aubasa, que realizaron tareas de prevención y el retiro de los restos del automóvil.

“Para todos los que han llamado y se están preocupando, estoy vivo, con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios hoy contándola con ustedes…”, escribió el hombre en un posteo en su cuenta oficial de Facebook.

Más tarde, al notar que circulaban comentarios irónicos sobre lo ocurrido, expresó que no dará lugar a “comentarios absurdos” y que su objetivo será enfocarse en recuperarse y trabajar en la restauración de su Falcon.