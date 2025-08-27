Milei, sobre los audios de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira”

El presidente habló sobre el escándalo de las coimas en discapacidad

El presidente Javier Milei sostuvo hoy que “todo lo que dice” el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo “es mentira” y por eso, sostuvo, “lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Así se expresó Milei en diálogo con la prensa durante la caravana de Lomas de Zamora minutos antes de que la comitiva tuviera que ser evacuada debido a enfrentamientos entre militantes.

“Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, expresó el mandatario, por toda declaración, al tomar contacto con periodistas durante la breve caravana en Temperley.

Posteriormente, la comitiva debió ser evacuada después de una serie de incidentes y enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo.

Los libertarios denunciaron ataques a piedras por parte de manifestantes identificados con el peronismo y la izquierda, en medio de acusaciones a la caravana oficial por el escándalo de las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).