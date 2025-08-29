Milei apuntó contra el Congreso y negó el escándalo de corrupción

En el encuentro del CICyP, el presidente acusó al kirchnerismo de “secuestrar el Congreso” y defendió a su gestión de las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves un encendido discurso ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el que volvió a cargar contra la oposición parlamentaria, en especial el kirchnerismo, y desestimó las denuncias que involucran a funcionarios de su gobierno en un caso de presunta corrupción en el área de Discapacidad.

El jefe de Estado aseguró que el Congreso “está secuestrado por lo peor de la clase política argentina” y que sus adversarios buscan “dinamitar el superávit fiscal”, que definió como “la piedra angular” de su programa económico. “El kirchnerismo y sus cómplices solo se mueven por capricho ideológico. Su obsesión es aprobar leyes de quiebra porque saben que nuestro plan está funcionando”, afirmó.

En un pasaje cargado de tensión política, Milei advirtió que vetará “cada intento de aumento de gasto público” y que, si el Parlamento insiste, su gobierno lo llevará a la Justicia. “No vamos a negociar el superávit con ningún degenerado fiscal”, lanzó, en una de las frases más duras de su exposición.

Respecto de la causa judicial que investiga supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el mandatario la enmarcó en una serie de “operetas” destinadas a golpear al oficialismo. “Es una nueva mentira de la casta. Como en los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo, y estamos a su disposición. Lamentamos que los jueces tengan que perder tiempo en estas jugarretas en lugar de perseguir al crimen real”, sostuvo.

El presidente también vinculó directamente la puja legislativa con el calendario electoral, al plantear que “el kirchnerismo está dispuesto a hacer fraude y usar todas las artimañas” para las elecciones de septiembre y octubre. “Están desesperados porque saben que si logramos aprobar las reformas que faltan, el país no volverá a caer en sus espejitos de colores”, dijo.

Con un tono confrontativo, Milei cerró su discurso asegurando que su gobierno no retrocederá “ni un milímetro” en el rumbo económico: “Si no vamos a fondo con las reformas, el cambio no se produce y vuelve la casta. No vamos a quedarnos a mitad de camino”.