AVANZA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE VÍAS EN EL TREN A MAR DEL PLATA

En el marco de la Emergencia Ferroviaria, avanza una importante obra de renovación integral de vías en el ramal a Mar del Plata, en el tramo comprendido entre el kilómetro 222 y el 232 de la traza, a la altura de Parravicini lo que permitirá optimizar la circulación y mejorar la seguridad operacional de ese servicio.

Mientras duren las tareas, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves; mientras que los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves.

Los trabajos, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, contemplan la renovación de 9.848 metros de vías, el cuadro de la estación Parravicini, los enlaces y el paso a nivel vehicular que se encuentra al sur de la parada ferroviaria.  Además se intervendrán puentes y alcantarillas ubicadas en esa zona del tendido ferroviario.

La programación de los trabajos en temporada baja permite avanzar con las tareas de manera contínua, minimizando el impacto sobre los pasajeros y asegurando que el tramo esté en condiciones de circulación óptima de cara a la próxima temporada de verano.

Por la intervención, el servicio circulará con dos trenes diarios -los lunes y viernes- que saldrán de Constitución a las 7:30 y 14:17. El regreso de la localidad balnearia será los lunes, martes y viernes a la 1:11 y a las 14:21.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata volverán a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.

Además, se sumará un refuerzo que saldrá los viernes a las 17:08 de Constitución y retornará de Mar del Plata, los domingos a las 22:53.

La tarifa varía de acuerdo al día de viaje con tres bandas tarifarias diferentes. Para obtener más información sobre los valores se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/horario_y_tarifario_ld_mar_del_plata_01_09_2025_tar_04_07_2025_vs_00_-_1080_x_1920.pdf

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos.

