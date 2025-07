Alerta amarilla por fuertes tormentas para distritos del centro bonaerense: recomendaciones

El nivel amarillo de advertencia implica el desarrollo de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distritos del centro bonaerense ante fuertes tormentas que se desarrollarán durante este jueves 31 de julio. El nivel amarillo de advertencia implica el desarrollo de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Los distritos alcanzados por la advertencia son Tandil, Benito Juárez, Azul, Ayacucho, Rauch, General Madariaga, Maipú, Mar Chiquita, Las Flores, General Belgrano, Tapalqué, Bolívar, General Alvear, Carlos Casares, 9 de Julio, Los Toldos, Alberti, Chivilcoy, Bragado, Roque Pérez, Lobos, Navarro, Ranchos y San Miguel del Monte.

En estos casos, se recomienda: evitar la realización de actividades al aire libre; no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar alerta ante posible caída de granizo; y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El desarrollo de las tormentas se dará por el cruce de dos sistemas de presión diferentes o ciclogénesis, que generará “un profundo ciclón extratropical hacia el próximo fin de semana sobre el Océano Atlántico, muy próximo y con gran afectación sobre la provincia de Buenos Aires”, precisó el sitio especializado Meteored.

Las primeras precipitaciones importantes se desarrollaron en la zona cordillerana central desde el martes, y se fueron desplazando hacia la región pampeana. Así, en la zona central del país, el avance de un frente cálido generará tormentas de variada intensidad sobre la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral.

En tanto, el mencionado proceso de ciclogénesis derivará en la formación de un profundo centro de bajas presiones sobre el Océano Atlántico durante el fin de semana, afectando especialmente a las costas de la provincia de Buenos Aires.

Así, el sábado y principalmente el domingo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se verá afectada por fuertes vientos del sudoeste que podrían alcanzar ráfagas de 60 a 80 km/h. Las localidades de toda la costa bonaerense serían las más afectadas por los fuertes vientos y la ocurrencia de precipitaciones de lluvias intermitentes.