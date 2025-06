Masiva marcha frente al Congreso: varios reclamos unidos bajo el lema “contra la crueldad, el hambre y el saqueo”

En la movilización hubo niños, jubilados, familias enteras, grupos de mujeres y disidencias y, sobre, todo tranquilidad y voluntad de que los reclamos sean escuchados y considerados por los funcionarios del Gobierno.

Miles de personas se congregaron este miércoles a las 16 en las inmediaciones del Congreso Nacional bajo el lema “contra la crueldad, el hambre y el saqueo”, en una movilización pacífica, con varias consignas y reclamos al Gobierno por llevar a cabo su plan “motosierra”, que apunta al desfinanciamiento y ajuste en áreas sensibles de la gestión estatal.

Junto a los jubilados, que se juntan todos los miércoles en la Plaza del Congreso, se manifestaron pacíficamente diversos grupos: mujeres y disidencias con motivo de la décima movilización #NiUnaMenos contra la violencia machista; médicos residentes del hospital Garrahan; familiares y personas discapacitadas; científicos y docentes universitarios; movimientos de desocupados; organizaciones sociales; militantes políticos y ciudadanos de a pie que se acercaron a apoyar los reclamos.

En el lugar, como suele ocurrir, se desplegó un amplio operativo de seguridad, siguiendo el llamado “protocolo antipiquetes” diseñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. No obstante, ante la gran cantidad de personas que se manifestó, los efectivos no actuaron como en otras jornadas de protesta, por lo que, por fortuna, no hubo que lamentar personas golpeadas o afectadas por los gases lacrimógenos.

