La Provincia enfría la posibilidad de dar marcha atrás con el desdoblamiento

La posibilidad comenzó a circular cuando la Corte prohibió la participación de Cristina Kirhcner. Pero en la Provincia lo descartan de plano.

Pese a que en público algunos funcionarios y hasta el propio gobernador Axel Kicillof parecieron dejar abierta la posibilidad, en el gobierno bonaerense parecen haberle bajado definitivamente el pulgar a la posibilidad de dar marcha atrás con el desdoblamiento electoral, uno de los puntos de fricción política con el kirchnerismo.

La cuestión del desdoblamiento parecía cerrada luego de una tensa pulseada entre Kicillof y Cristina Kirchner, pero luego de que la Corte emitiera la resolución que le prohíbe ser candidata -y le confirma la condena a seis años de prisión- comenzó a circular un rumor sobre la posibilidad de revisar la decisión.

La posibilidad pareció tomar vuelo a raíz de una respuesta de Kicillof en una entrevista en un canal de streaming la noche misma en que se conoció la decisión judicial: “Es otro país”, dijo, con una dosis de ambigüedad, al ser consultado puntualmente. Horas después, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que no había hablado el tema con el gobernador y por lo tanto no podía afirmar cuáles serían los pasos a seguir.

Esas respuestas se dieron en el marco de la discusión re-abierta en el peronismo sobre el armado electoral para las elecciones luego de la prohibición que ahora pesa sobre Cristina, quien ya había lanzado una postulación para diputada por la tercera sección electoral.

Sin embargo, según pudo saber DIB de fuentes confiables, la provincia, que forma parte de ese debate, no tiene previsto dar marcha atrás con el desdoblamiento. “La elección concurrente no se puede hacer, no solo porque ya se dieron pasos legales y organizativos que involucran a la justicia electoral, sino, fundamentalmente, porque no hay condiciones materiales para garantizar que todos puedas votar en esas condiciones”, dijeron a este medio las fuentes consultadas.

Hoy, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, aseguró, en esa línea, agregó: “Esto fue explicado en infinidad de oportunidades y hay imposibilidades materiales de establecer una elección conjunta porque la ley que sancionó el Congreso plantea imposibilidades operativas”.

Agregó que “el que desdobla la elección es Milei, porque claramente rompe el proceso electoral argentino”.

Ayer, la cuestión del desdoblamiento fue objeto de controversia porque la senadora Anabel Fernández Sagasti la vinculó a la detención de Cristina. “Hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado, estaríamos esto recién hablándolo en octubre, con las candidaturas de todas las provincias al mismo tiempo; al desdoblar la Provincia quedó descalzado y ella quedó sola en esta batalla”, dijo Fernández Sagasti.

“No lo entiendo bien el argumento, realmente no lo entiendo mucho el argumento, pero Anabel debe estar muy dolida para decir esto”, atinó a decir el Ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof para los asuntos directamente vinculados con el armado electoral.

Su par Gabriel Katopodis fue más enfático: “No hay otra opción que construir un gran frente opositor. Hay cosas que hay que hacerlas ahora y otras en 60 días. Lo que no hay que hacer ahora es boludear con estas cosas“, dijo.