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“Los afiliados son rehenes”: la crisis de IOMA llega a la Legislatura bonaerense

Impulsan la interpelación del titular de la obra social en medio de denuncias por falta de prestaciones y opacidad en las cuentas del organismo.

El diputado bonaerense de la UCR Cambio Federal, Diego Garciarena, cuestionó el funcionamiento de IOMA y reclamó que el titular de la obra social, Homero Giles, se presente en la Legislatura para dar explicaciones sobre la situación financiera y las prestaciones a los afiliados.

En diálogo con el programa Desconfiados, Garciarena sostuvo que existe “un colapso importante en todos los servicios que está prestando la obra social provincial” y aseguró que los trabajadores estatales bonaerenses “son rehenes de IOMA” porque “no tienen la libre opción para elegir la obra social”.

El legislador describió las dificultades que atraviesan los afiliados al momento de acceder a medicamentos, consultas médicas y tratamientos. “Muchas veces se ven en la farmacia, en el médico, ni hablar si tenés una sesión de psicología, si necesitás un psiquiatra o rehabilitación en un centro de fisioterapia, y no tienen los servicios o tienen que abonar sumas de copago altas que no se condicen con lo que además les quitan en el recibo de sueldo”, afirmó.

Garciarena explicó que el pedido de interpelación surgió luego de que el oficialismo rechazara iniciativas impulsadas por la oposición para declarar la emergencia del IOMA y avanzar hacia una mayor autonomía financiera de la obra social. “Tenemos presentados dos proyectos de ley: uno declarando la emergencia del IOMA a principios de 2024 y otro a principios de 2025 pidiendo autarquía financiera del IOMA, es decir, que los recursos de los afiliados vayan al IOMA y no a rentas generales de la Provincia”, señaló.

Además, cuestionó la falta de información oficial sobre el organismo. “No podemos conseguir información del IOMA. No sabemos cuánto recauda mensualmente, no sabemos cuánto gasta. La única manera de poder acceder a la información es que venga Homero Giles a la Cámara y responda las preguntas que los legisladores tenemos para hacerle”, remarcó.

Consultado sobre las posibilidades de que prospere el pedido de interpelación, el diputado consideró que la crisis de la obra social “no es un problema partidario”. “Están igualmente afectados los beneficiarios, sean del partido político que sean. Todos los legisladores e intendentes deberían estar interesados en tener esta información y en que rápidamente el IOMA retome la prestación de servicios que está obligada por ley a cumplir”, expresó.

Finalmente, Garciarena apuntó contra la falta de respuestas del Ejecutivo provincial a los pedidos de informe y defendió la convocatoria directa de funcionarios a la Legislatura. “Los pedidos de informe no los responde el Ejecutivo. Por eso prefiero citar directamente a los funcionarios responsables y que vengan a la Cámara. Generalmente, cuando hemos pedido que comparezcan, vienen”, concluyó.

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