Insólito robo en Miramar: dos hombres a caballo entraron a un kiosco y escaparon con mercadería

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en pleno centro de la ciudad balnearia. Las cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes ingresaron al local montados a caballo, eligieron mercadería y escaparon sin ser identificados.

Una escena tan insólita como preocupante quedó registrada este fin de semana en Miramar, donde dos hombres montados a caballo asaltaron un kiosco céntrico, tomaron mercadería y escaparon del lugar sin apuro, todo ante las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 6.30, en un local ubicado en la esquina de calles 21 y 36, en la continuidad de la peatonal de la ciudad balnearia cabecera del partido de General Alvarado.

Las imágenes captadas por las cámaras muestran cómo los delincuentes llegan cabalgando hasta el frente del comercio e ingresan al kiosco mientras permanecen junto a los caballos. Una vez dentro, encienden las luces para revisar con mayor comodidad el interior del local y seleccionar distintos productos antes de retirarse.

Tras concretar el robo, ambos escaparon tranquilamente a caballo por las calles del centro de Miramar.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó sorpresa entre los vecinos, aunque también reavivó las quejas por los hechos de inseguridad registrados en la ciudad. Muchos habitantes remarcaron que el episodio ocurrió en una zona muy transitada y cuestionaron la falta de identificación de los responsables hasta el momento.

La policía trabaja ahora sobre las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar reconocer a los autores del robo y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del hecho.