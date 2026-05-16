Empresas y empleo en crisis: cerraron 13.163 compañías en un año y se perdieron casi 100.000 puestos privados formales

Los datos oficiales de la SRT y del SIPA describen una misma tendencia: se dieron de baja más de 24.000 unidades productivas y se perdieron más de 218.000 puestos de trabajo formales entre el sector privado y casas particulares.

Por Erika Cabrera

Si bien el empleo asalariado privado mostró una imperceptible mejora en febrero y logró cortar una racha de seis meses consecutivos de caídas, el mercado laboral sigue exhibiendo señales de fragilidad. A la par, el salario volvió a perder poder adquisitivo por tercer mes al hilo y, de fondo, se observa un panorama aún más complejo: la destrucción de 13.163 empresas empleadoras durante el último año (-2,63%), según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

En febrero cerraron 257 empresas, una reducción de 0,05% con respecto a enero, mientras que desde la llegada de Javier Milei a Casa Rosada se perdieron 24.437 empresas empleadoras (-4,8% del total). Además, se trató de la caída más pronunciada para los primeros 27 meses de una administración desde al menos 2003, según precisa Fundar.

En paralelo, en el sector privado se crearon 965 fuentes laborales adicionales durante febrero, equivalente a un incremento mensual de apenas 0,02%, prácticamente estático. En las casas particulares, los puestos de trabajo crecieron en 1.651 (+0,37%). Aunque, en la era Milei, acumulan una merma de 205.680 empleos en empresas privadas y 12.924 en casas particulares, según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A su vez, en el último año la caída acumulada del empleo formal en el sector privado rozó los 100.000 puestos de trabajo.

La contracción de empresas se extiende de manera transversal, pero golpea con más fuerza en transporte y almacenamiento, servicios inmobiliarios y construcción, sectores que concentran el mayor número de bajas de unidades productivas. En total, perdieron 11.837 compañías desde la llegada del Gobierno liberal-libertario, de las cuales 6.193 corresponden al primer rubro (-15,7%), 3.555 al segundo (-11,98%) y 2.089 al tercero (-9,6%).

Entre las provincias más complicadas por la pérdida de empresas en la era Milei, se destacaron: