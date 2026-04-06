Trump advirtió Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y marcó una fecha límite

Crece la tensión en medio oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y que esa noche “podría” ser la del martes, en referencia al ultimátum al gobierno iraní para ese mismo día a las 8 PM, hora del Este de Estados Unidos (21 de Argentina).

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo el mandatario estadounidense en conferencia de prensa, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas

Trump ha advertido repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.

Durante el fin de semana, el mandatario declaró que Irán tenía hasta el martes a las 8 p.m., hora de Miami, para llegar a un acuerdo.

Consultado sobre si la guerra está a punto de intensificarse o si se acerca a su fin, Trump dijo que depende de cómo responda Irán al plazo que él fijó.

“Este es un período crítico”, evaluó. “Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué sucede. Puedo asegurarles que están negociando, y creemos que de buena fe.”

El mandatario estadounidense comentó que “estamos recibiendo la ayuda de algunos países increíbles que quieren que esto termine porque también les afecta”

Pakistán, Egipto y Turquía han estado actuando como mediadores entre Estados Unidos e Irán, pero que las conversaciones indirectas se estancaron la semana pasada, según CNN.

Trump afirmó que Estados Unidos, y no Irán, debería imponer un peaje a los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, indicó CNN.

“¿Qué tal si cobramos peajes?”, dijo. “Prefiero hacer eso a dejar que ellos los cobren”.

Irán ha reafirmado su control sobre esta vía marítima crucial mediante la imposición de un nuevo sistema de peaje a los buques cisterna que deseen transitar por ella. El mes pasado, el gobierno iraní aprobó un plan para cobrar peajes a los barcos que atraviesan el estrecho y así garantizar su soberanía.

Trump afirmó que creía que Estados Unidos debería imponer peajes debido a su éxito militar en el conflicto actual.

“¿Por qué no? Somos los ganadores”, dijo. “Ganamos. ¿De acuerdo? Han sido derrotados militarmente”.

Al preguntársele si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán que no incluyera la reapertura del Estrecho de Ormuz, Trump respondió que ese estrecho es una “prioridad muy importante”.

“Podemos bombardearlos sin piedad. Podemos dejarlos fuera de combate. Pero para cerrar el estrecho, basta con un terrorista que, de alguna manera, tenga un camión cargado de minas para plantar en el agua”, dijo.