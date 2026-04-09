OTRO ACCIDENTE CON UN CABALLO EN RUTA 11: FUE EN MAR DE AJÓ

Un nuevo accidente con un caballo se registró anoche en Ruta 11, a la altura de Mar de Ajó, y ya es el segundo episodio de estas características en menos de una semana en la región.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00, en el kilómetro 346. Una Renault Kangoo que circulaba en dirección a Nueva Atlantis impactó contra un caballo que, según se indicó, se encontraba junto a otros animales sueltos.

Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque no se registraron personas heridas. El animal, en tanto, murió en el lugar.