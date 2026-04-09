OTRO ACCIDENTE CON UN CABALLO EN RUTA 11: FUE EN MAR DE AJÓ

Un nuevo accidente con un caballo se registró anoche en Ruta 11, a la altura de Mar de Ajó, y ya es el segundo episodio de estas características en menos de una semana en la región.
El hecho ocurrió cerca de las 20:00, en el kilómetro 346. Una Renault Kangoo que circulaba en dirección a Nueva Atlantis impactó contra un caballo que, según se indicó, se encontraba junto a otros animales sueltos.
Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque no se registraron personas heridas. El animal, en tanto, murió en el lugar.
En el sitio trabajaron Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, Policía Vial, personal del C.P.R., Patrulla Municipal y AUBASA.