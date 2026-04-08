Intiman a partidos políticos bonaerenses para que regularicen sus afiliaciones

La Libertad Avanza y el Frente Renovador son algunos de los intimados. Tienen 90 días para regularizar su situación.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires intimó a diversos partidos políticos para que en los próximos 90 días regularicen su nómina de afiliados. Las agrupaciones tienen ese plazo para presentar las fichas de adhesión necesarias para alcanzar los niveles mínimos previstos por la ley.

La intimación de las autoridades se oficializó este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial. Según el documento, tendrán 90 días de “plazo improrrogable” para que los partidos políticos y las agrupaciones municipales “regularicen su situación afiliatoria”. Aquellas que no lo hagan podrían perder su personería jurídica política.

En total, son 21 agrupaciones municipales y 41 partidos provinciales intimados. A nivel provincial figuran La Libertad Avanza (LLA), la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer, el Frente Renovador o Patria Grande, entre otros. Es que si bien la mayoría supera el mínimo total que requiere la ley, de 8.000 afiliados, no llega al requisito territorial que es el 4 por mil en dos secciones electorales.

Por ejemplo, LLA, con su número no llega en ninguna de las ocho secciones. Mientras que en la Primera le faltan 18.179 afiliados, en la Tercera 16.508. En el caso de Unión por Todos, le restan 2.616 afiliaciones, algo que no parece tan grave en comparación con la CC-ARI, que no cumple en ninguna sección, como el GEN y la izquierda.