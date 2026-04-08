Intiman a partidos políticos bonaerenses para que regularicen sus afiliaciones

La Libertad Avanza y el Frente Renovador son algunos de los intimados. Tienen 90 días para regularizar su situación.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires intimó a diversos partidos políticos para que en los próximos 90 días regularicen su nómina de afiliados. Las agrupaciones tienen ese plazo para presentar las fichas de adhesión necesarias para alcanzar los niveles mínimos previstos por la ley.
La intimación de las autoridades se oficializó este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial. Según el documento, tendrán 90 días de “plazo improrrogable” para que los partidos políticos y las agrupaciones municipales “regularicen su situación afiliatoria”. Aquellas que no lo hagan podrían perder su personería jurídica política.
En cuanto a lo local, hay agrupaciones que también tienen mucha incidencia en la vida política, como Nuevo Zárate, el sello del exintendente zarateño, Osvaldo Cáffaro. Pero también aparecen otras de localidades del interior como Nuevo Azul, Bragado con Fe, Acción Marplatense, Juntos por Pehuajó, Compromiso para Crecer de San Nicolás y Diálogo Pergaminense.