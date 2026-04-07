Aumentan los casos de coqueluche en Argentina y llaman a reforzar la vacunación

Los especialistas advierten que se trata de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede provocar cuadros graves, especialmente en bebés.

La coqueluche, también conocida como tos ferina o pertussis, vuelve a encender señales de alerta en Argentina y, tras varios años con menor circulación, los casos comenzaron a aumentar durante 2025 y la tendencia se mantiene en lo que va de 2026, según datos recientes del Boletín Epidemiológico Nacional sobre las primeras 11 semanas del año.

Los especialistas advierten que se trata de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que puede provocar cuadros graves, especialmente en bebés, y remarcan que sostener las coberturas de vacunación es la principal herramienta para prevenirla, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

“La coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayor morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Su elevada transmisibilidad, especialmente en contextos de contacto estrecho como el hogar o ámbitos educativos, hace fundamental el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para evitar la propagación”, sostuvo la Dra. Natalia Chillo.

En Argentina, la vacuna contra coqueluche está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación a los 2, 4, 6, 15-18 meses, 5 años, 11 años y a partir de la semana 20 de embarazo, con el objetivo de proteger a los lactantes en sus primeros meses de vida, que son el grupo más vulnerable.

Otros grupos incluidos en la estrategia son el personal de salud en contacto con menores de un año -que deben recibir una dosis de triple bacteriana acelular cada cinco años- y convivientes con recién nacidos prematuros de menos de 1500 gramos, que deben recibir una única dosis de triple bacteriana acelular.

Un aumento sostenido de casos

Durante 2025, se notificaron en Argentina 6.830 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales se confirmaron 1.206, por lo que ese fue el año con mayor número de casos y mayor tasa de incidencia desde 2020. El incremento se observó de manera heterogénea en distintas jurisdicciones del país y se registraron 11 fallecimientos, todos en menores de 2 años.

“La tendencia continúa durante 2026. Tal como se ve reflejado en el boletín epidemiológico nacional, durante las primeras 11 semanas epidemiológicas del año se notificaron 824 casos sospechosos, de los cuales 252 fueron confirmados”, describió la Dra. Chillo, quien es directora coordinadora de Medicina Preventiva del municipio de Tigre y responsable del programa ampliado de inmunizaciones del municipio.

Estas cifras superan las registradas para el mismo período desde 2019 y siguen la tendencia ascendente observada durante 2025. La Dra. Ximena Juárez , Pediatra Infectóloga en el Hospital Pedro Elizalde y miembro de la Comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP), señaló: “En el Hospital Elizalde registramos un aumento significativo de casos, algunos con necesidad de internación y es de destacar que una gran proporción de estos niños no contaba con el esquema completo de vacunación para coqueluche”.

La situación se repite en otros rincones del continente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) identificó diez países con aumento en el número de casos durante 2025: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú.

A nivel regional, el número de casos había disminuido progresivamente entre 2015 y 2019 y de nuevo entre 2021 y 2022, cuando alcanzó su punto más bajo con 3.284 casos. Sin embargo, luego se registró un aumento importante: 11.202 casos en 2023 y 66.184 en 2024.

Coberturas de vacunación en descenso

La Dra. Juárez aclaró: “Los casos están aumentando debido a la baja en las tasas de cobertura de vacunación. La vacuna es la mejor medida de prevención contra la Bordetella pertussis, que es la bacteria que causa esta enfermedad. Por eso es importante vacunar a los niños y completar los esquemas para que tengan la protección adecuada”.

A nivel mundial, regional y nacional se observa un descenso progresivo de las coberturas de vacunación, lo que genera una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad. En Argentina, las coberturas de las vacunas contra el coqueluche disponibles en el calendario nacional en 2024 mostraron esta tendencia:

Primera dosis vacuna quíntuple/séxtuple (2 meses): 84,7%

Segunda dosis vacuna quíntuple/séxtuple (4 meses): 83,5%

Tercera dosis vacuna quíntuple/séxtuple (6 meses): 78,8%

Refuerzo vacuna quíntuple/séxtuple (15–18 meses): 68,4%

Refuerzo triple bacteriana celular (5 años): 46,4%

Refuerzo triple bacteriana acelular (11 años): 54,1%

Vacunación en embarazadas triple bacteriana acelular: 72,4%

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias instan a fortalecer el monitoreo, el diagnóstico precoz, la notificación de casos y las medidas de prevención, con especial énfasis en la vacunación.

Los especialistas coinciden en que, frente al aumento de casos observado en el país y en la región, recuperar esquemas incompletos y fortalecer las estrategias de vacunación será clave para reducir la circulación de la bacteria, prevenir cuadros graves y reducir la curva de casos que viene registrándose en los últimos años.