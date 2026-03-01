InternacionalesPolítica EconomiaPortada

Venezuela: liberaron al gendarme Nahuel Gallo y regresa a la Argentina

El militar que estuvo preso en Venezuela durante 450 días fue liberado este domingo tras una gestión “humanitaria” realizada por la AFA.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció detenido en Venezuela durante 450 días, fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” realizada por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, según publicó la entidad en sus redes sociales.

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Fútbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Paralelamente, la esposa de Gallo recibió la noticia con emoción: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes.”

A su vez, en su cuenta de X, la AFA expresó: “El fútbol, un puente humanitario”, junto a una foto en la que se ve a Gallo con Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la entidad.

Ambos dirigentes estaban en Caracas para la inauguración de obras en el nuevo centro de alto rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol.

