Multitudinario inicio: el color y la alegría de Los Tekis en la apertura de la Fiesta Nacional de la Guitarra

Una multitud acompañó la noche inaugural de la 32° edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores, en una jornada marcada por el color, la música y el espíritu festivo que caracteriza a uno de los encuentros culturales más importantes de la provincia.

El inicio del festival tuvo como gran protagonista a Los Tekis, la reconocida banda jujeña que llevó al escenario todo el clima del carnaval del norte argentino. Con un público que colmó el predio, el grupo repasó sus canciones más populares y convirtió la primera noche en una verdadera celebración.

También, el show de Efrain Colombo marcó el ritmo festivo en el escenario Estilo Pampeano.

La apertura oficial estuvo cargo de la Orquesta de Camara, el Ballet Oficial de la Fiesta y las palabras de bienvenida del Intendente Municipal. “Estamos felices, vamos a disfrutar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Guitarra, un evento que nos enorgullece y que mantiene el folclore y nuestras tradiciones más vivas qué nunca”, remarcó Juan Pablo García en su discurso inaugural.

Luego, fue el momento de la actuación de Natalia Echandia, Bombo Leguero y Majuma.

La Fiesta, que rinde homenaje al guitarrista dolorense Abel Fleury, volvió a reunir a vecinos y visitantes de distintos puntos del país en un evento que combina música, tradición y cultura popular.

Además de los espectáculos musicales, el predio cuenta con la tradicional feria de emprendedores, el paseo gastronómico y el patio cervecero, propuestas que año tras año acompañan las noches del festival y convocan a miles de personas.

La programación continuará este domingo con una nueva jornada de música en el escenario mayor.

Programación – Domingo 8

Hoy actuarán: Ballet de Brandsen, Ballet Guarda Pampa, Germán Montes, Fuyén, Ahyre y Los Musiqueros Entrerrianos.

La 32° Fiesta Nacional de la Guitarra se desarrollará hasta el 15 de marzo, consolidando a Dolores como uno de los grandes escenarios del folclore argentino.