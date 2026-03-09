Mar del Plata: Lo asaltaron durante un viaje, lo encerraron en el baúl e intentaron prenderlo fuego

El chofer había levantado un viaje cuando fue amenazado con un cuchillo, asaltado y encerrado en el baúl de su auto. La policía llegó al lugar tras advertir el vehículo detenido y logró rescatarlo mientras dos sospechosos quedaron aprehendidos.

Un conductor de una aplicación de transporte fue asaltado durante la madrugada en el barrio Libertad por al menos dos delincuentes que, tras amenazarlo con un cuchillo, lo encerraron en el baúl de su propio automóvil. Minutos después, mientras la víctima pedía ayuda desde el interior del vehículo e intentaban prenderlo fuego, la policía llegó al lugar y logró rescatarlo.

Según pudo reconstruirse, todo comenzó cuando el hombre, de 41 años, tomó un viaje en la zona de Río Negro al 7900. Dos hombres abordaron el Chevrolet Prisma como pasajeros y, una vez iniciado el trayecto, lo amenazaron con un cuchillo.

Bajo esa intimidación, los asaltantes le robaron el teléfono celular, lo obligaron a trasladarse al asiento trasero del vehículo y le cubrieron el rostro para impedir que pudiera ver lo que ocurría.

La situación se agravó cuando los delincuentes lo introdujeron en el baúl del automóvil y continuaron circulando. Desde allí, la víctima permaneció encerrada sin poder salir mientras escuchaba movimientos alrededor del rodado.

De acuerdo con su relato, en un momento el vehículo se detuvo y pudo oír que había más personas en el lugar. Según indicó, eran entre cuatro y cinco personas que empujaban el auto y que, posteriormente, intentaron incendiarlo ya que escuchó claramente que una de ellas decía: “Sacale la batería, prendelo fuego”. Mientras permanecía encerrado en el baúl, el conductor comenzó a pedir ayuda a los gritos.

Fue en ese contexto que, cerca de las 4.30, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) que realizaba recorridas preventivas en la zona de Pigüé y Beruti advirtió un automóvil detenido con el capot levantado y varias personas alrededor.

Al notar la presencia del patrullero, dos de los sospechosos escaparon corriendo por calle Pigüé en dirección a Río Negro, mientras que otros dos permanecieron en el lugar.

Cuando los policías se acercaron al vehículo observaron que del interior salía humo. Al revisar el habitáculo encontraron un trapo con un pequeño foco ígneo, que fue rápidamente sofocado.

En medio de esa intervención, los policías comenzaron a escuchar pedidos de auxilio que provenían desde el baúl del automóvil. Como no podían abrirlo desde el exterior, retiraron el asiento trasero del vehículo y lograron rescatar al conductor.

En el lugar se encontraban dos hombres, de 20 y 27 años, quienes afirmaron que estaban intentando apagar el incendio del rodado. Sin embargo, el conductor indicó que, si bien no coincidían plenamente con la descripción de los dos primeros asaltantes, sí había escuchado que varias personas estaban alrededor del auto cuando intentaban incendiarlo.

Durante la inspección del vehículo los policías también hallaron un teléfono celular marca Motorola que no pertenecería a la víctima.

Tras dar intervención a la fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión de ambos hombres por el delito de robo agravado en poblado y en banda. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial Mar del Plata.

En el lugar trabajó además personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras que los dos aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán.