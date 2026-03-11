Los senadores pasarán a cobrar más de 11 millones de pesos en bruto en mayo

Se cerró un nuevo acuerdo paritario para los empleados del Congreso y los sueldos de los legisladores se mantienen “enganchados” a esos incrementos.

Los gremios del Congreso y las autoridades de ambas cámaras sellaron este miércoles un nuevo acuerdo salarial, con un aumento acumulativo de diciembre a mayo de 12,5%, lo que impactará en las dietas de los senadores, “enganchadas” a las paritarias.

La Comisión Negociadora del Valor Módulo resolvió un incremento de 2% en diciembre, más un acumulativo de 2,5% enero, 2,2% febrero, 2% marzo, 1,7% abril y 1,5% mayo. De esta manera, se calcula que el sueldo bruto de los integrantes de la Cámara alta ascenderá a casi 11 millones de pesos en marzo y 11,5 millones en mayo.

El acuerdo fue firmado por los secretarios administrativos de ambas cámaras, Alejandro Fitzgerald (Senado) y Laura Oriolo (Diputados); los secretarios parlamentarios de ambas cámaras, Agustín Giustinian (Senado) y Adrián Pagán (Diputados); y los dirigentes sindicales Norberto Di Próspero, por la Asociación del Personal Legislativo; Claudio Britos, por ATE; y Martín Roig, por UPCN.

Desde abril de 2024 el tema de las dietas de los senadores generó controversia. A partir de una resolución votada a mano alzada en el recinto, sin debate, se estableció un mecanismo de actualización de los haberes referenciado en el valor módulo. Actualmente, la dieta se compone de 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por representación y 500 por desarraigo.

Esto despertó una fuerte polémica con idas y vueltas cada vez que se cerraba un aumento paritario, lo que produjo que en su momento se dispongan congelamientos y también -en junio del año pasado- la posibilidad de que los senadores renuncien a una nueva suba. En ese momento lo hizo la mitad del Cuerpo.

Sin embargo, en el último tramo de aumentos ningún sector informó que renunciaría. En tanto, ahora la composición de legisladores es nueva y se verá cómo reacciona.

La última vez las dietas se fueron a más de 10 millones de pesos en bruto. De acuerdo al recibo de sueldo de un senador, publicado en la web oficial del Senado, en enero de 2026 cobraron en neto $8.146.129, con los descuentos correspondientes, entre ellos el impuesto a las Ganancias.

Por su parte, a través de un comunicado, los gremios de los empleados manifestaron que “lo establecido en la Comisión Negociadora del Valor del Módulo no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma”.

“Consideramos que este aumento de un 12,5% acumulado no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”, agregaron.

En la Cámara de Diputados las dietas de los legisladores no dependen de las paritarias, sino de un acuerdo del presidente del Cuerpo, Martín Menem, con los jefes de bloques, aunque tales incrementos no se dan a conocer públicamente en tiempo y forma. En la página web de la Cámara baja, el último recibo de sueldo data de diciembre de 2025.