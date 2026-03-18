Israel anunció que abatió a Ismail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán

La muerte de Esmaeil Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán.

Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según medios internacionales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán, mientras que además se indicó que se Israel autoriza al Ejército a “neutralizar” a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional.

Katz manifestó también que se esperan “sorpresas significativas” en todos los frentes de la guerra y afirmó que él y el primer ministro Benjamin Netanyahu habían agilizado el proceso para atacar a otros miembros del liderazgo iraní.

“He autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní en cuanto surja una oportunidad operativa o de inteligencia, sin necesidad de aprobación adicional”, expresó Katz.

Por otro lado, el ministro de Defensa israelí afirmó que la guerra con Irán entró en su fase decisiva “final”.

Katz señaló, durante una evaluación de la situación con altos mandos militares, que “Khatib estaba a cargo del sistema de asesinatos internos y represión del régimen en Irán, así como de promover amenazas externas”.

“El primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo hemos autorizado al Ejército a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní que sea localizado, mediante inteligencia u operación, sin necesidad de autorización adicional”, agregó.

Katz añadió que se esperan “sorpresas significativas” en los frentes de Irán y el Líbano a lo largo del día, lo que, según afirmó, “intensificará la guerra que estamos librando contra Irán y Hizbulá en el Líbano”.

En declaraciones que reproduce la agencia de noticias Xinhua, sostuvo que “el conflicto ha entrado en su fase final y decisiva”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron también la muerte de Khatib en un comunicado separado, aclara finalmente la agencia china.