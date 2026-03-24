El Gobierno difundió el video a 50 años del golpe de Estado

La Casa Rosada publicó el material en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Incluye cuestionamientos a las políticas impulsadas desde 2003 y testimonios que plantean una revisión del pasado reciente.

La Casa Rosada difundió un video por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El material, titulado “Las víctimas que quisieron esconder”, presenta críticas a las políticas de memoria impulsadas desde 2003 y convoca a incorporar otros testimonios sobre la violencia política de los años ’70.

Desde la cuenta oficial de Casa Rosada en la red social X, el Gobierno señaló: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”.

El video cuestiona la política oficial aplicada durante los gobiernos kirchneristas. “En el año 2003 el Gobierno Nacional lanzó una masiva campaña política empleando recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los acontecimientos de la década del ’70, con una visión sesgada cuyo objetivo era obtener beneficios económicos y rédito político”, sostiene el mensaje.

Según el material, en ese proceso “miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”.

El Gobierno afirmó que, “20 años después”, busca dar visibilidad a lo que define como una “historia completa”. También sostuvo que las nuevas generaciones “tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas o censuras”.

En ese marco, el mensaje convoca a personas que no habían sido incluidas en relatos oficiales a aportar sus testimonios. El video aclara que algunas víctimas invitadas decidieron no participar para resguardar su intimidad.

Entre las voces que aparecen en el material figura Miriam Fernández, nieta apropiada durante la dictadura que recuperó su identidad en 2017. “Para sanar en este país y como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”, señala en el video.

Fernández plantea que en la reconstrucción del último golpe de Estado hubo aspectos que no se contaron o quedaron fuera del relato público. “La sociedad creyó una historia que no fue completa”, afirma. También menciona su experiencia personal: “La historia me puso en un camino de conocer una historia y después conocer la otra. Por eso voy para que se cuente la historia completa”.

El video incluye además el testimonio de uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure. Según relata, su padre trabajaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos cuando fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

De acuerdo con ese testimonio, el cautiverio se extendió durante más de un año. “Duró 372 días”, señala. A partir de ese caso, el mensaje plantea la necesidad de avanzar hacia una instancia de “unión y reconciliación entre los argentinos”.