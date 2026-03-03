Colapso en rutas y caos aéreo en Medio Oriente: miles de personas buscan huir del conflicto

Preocupación y desconcierto entre la población, en medio del fuego cruzado.

El operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, sumado a las represalias de Teherán contra infraestructuras civiles, ha provocado el cierre de 11 espacios aéreos y una parálisis casi total en los principales centros de conexión del Golfo Pérsico.

Además, la preocupación por los ataques iraníes con misiles y drones a objetivos estadounidenses en distintas ciudades de Emiratos Árabes, Barein y Arabia Saudita, entre otros, generó pánico entre la población, que busca alejarse del conflicto.

Lo mismo sucedió en zonas bajo ataque de Israel, como en Beirut, en el Líbano, donde un total de 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas, lo que despertó un éxodo de ciudadanos.

El epicentro del colapso: Dubai y Doha

Los aeropuertos de Dubai (DXB) y Hamad (Doha), los mayores nodos de tránsito internacional del mundo, han visto alterada su operativa de forma drástica.

En Dubai, tras cancelar el 100% de sus vuelos el pasado domingo, el aeropuerto DXB ha comenzado una reapertura limitada.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica tras los informes de daños estructurales leves en una de sus terminales por ataques con drones iraníes.

Aerolíneas como Emirates y Qatar Airways han cancelado miles de vuelos, afectando a más de 90.000 pasajeros que dependían de estas conexiones para viajar entre Europa, Asia y Oceanía.

Impacto en España: vuelos y repatriación

La crisis también golpeó directamente la conectividad aérea española. Según los últimos reportes de las autoridades aeroportuarias, se registraron cancelaciones y suspensiones de servicios.

Iberia extendió la cancelación de sus rutas a Doha hasta el 6 de marzo, mientras que Air Europa e Iberia Express no volarán a Tel Aviv al menos hasta el 9 y 10 de marzo, respectivamente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores estimó que hay miles de ciudadanos españoles afectados en la región. Se activaron planes de evacuación y se monitorea la situación de unos 30.000 españoles residentes o de paso en los países del Golfo.

En tanto, los vuelos que aún operan hacia Asia están siendo desviados hacia el sur, evitando completamente el corredor del Golfo, lo que está incrementando significativamente los tiempos de vuelo y los costes de combustible.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha recomendado evitar “a cualquier nivel de vuelo” un corredor que abarca desde Israel hasta Omán, lo que sugiere que el caos aéreo podría prolongarse durante semanas.