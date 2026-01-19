La TV Pública transmitirá los partidos de Argentina en el Mundial 2026

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que los derechos se obtuvieron a través de un acuerdo comercial. Aseguró que el acuerdo no tendrá costo para el Estado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute la Selección argentina en el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje publicado en la red social X, donde el funcionario precisó que ambas señales estatales contarán con la totalidad de los encuentros del equipo nacional durante la Copa del Mundo.

Adorni remarcó además que la transmisión no implicará un gasto para el Estado. Según explicó, los derechos fueron obtenidos mediante un acuerdo comercial y no se financiarán con recursos provenientes de los impuestos. “Para todos, sin usar la plata de todos”, sintetizó.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio y la Selección argentina, que irá a defender el título de campeón, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium.

En el segundo encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

En tanto, el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16 cuando México se enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.