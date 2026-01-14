HANTAVIRUS: UN VECINO DE CASTELLI LUCHA POR SU VIDA EN LA PLATA

La familia de Pablo Villanueva, detalló que los estudios realizados en La Plata donde está internado confinaron Hantavirus .

El paciente fue internado la semana pasada en Castelli y luego derivado a La Plata en primera instancia con un cuadro febril y respiratorio, detallaron

Esta mañana su pareja confirmó que la infectologa del hospital Italiano confirmó que se trata de un cuadro de Hantavirus que generó fallas multiorganicas afectado además el sistema renal.

“Es un milagro que esté vivo” dijo Fatima, su pareja. “La recuperación va a ser larga pero el cuadro fue confirmado y seguiremos en tratamiento “

Fatima “agradezco las oraciones de la religión que sea. Hoy las necesitamos más que nunca. Solo gracias”.