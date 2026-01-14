El Tribunal de Cuentas multó a Montenegro, Bonifatti y Martinelli

Lo hizo en la resolución en que analizó el déficit del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de 2024. El intendente, ahora de licencia, deberá pagar $280.000, mientras que el ex titular del ente, $300.000.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el organismo que analiza los ejercicios financieros de los municipios, dispuso aplicar multas al intendente de licencia Guillermo Montenegro, al expresidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Santiago Bonifatti, y al secretario de Legal, Técnica y hacienda, Mauro Martinelli.

La decisión se enmarca en el análisis del ejercicio 2024 del Emsur, que en ese momento era presidido por Bonifatti y que arrojó un déficit financiero superior a los mil millones de pesos. Exactamente de $1.118.636.673,12.

La multa de Montenegro asciende a $280.000, lo mismo que la de Martinelli, mientras que la de Bonifatti alcanza los $300.000. También fueron multados una contadora y un contador del ente.

El análisis del Tribunal contiene diversas observaciones. Salvo el intendente, que fue multado exclusivamente por el déficit, los demás funcionarios fueron notificados por esa y otras consideraciones realizadas por los técnicos del organismo.

Por el desequilibrio financiero, el Tribunal provincial marcó el incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 17 y 44 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios y apartado 32 de los Criterios Prácticos de Aplicación al Rafam, con

las consecuencias previstas en los artículos 241/244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 16 de la Ley 10869 y sus modificatorias.

Según el expediente, la contadora del ente expuso que el desequilibrio surgió con motivo de no haber recibido las remesas necesarias de parte de la administración central del municipio. Bonifatti adhirió a esa explicación, mientras que, en su descargo, Montenegro dijo que debe tenerse en cuenta “el marco de un contexto económico excepcional, caracterizado por una inflación anual del 117% y una contracción de la actividad que redujo los ingresos tributarios y provinciales”.

Según indicó, esta situación “incidió directamente en la capacidad de la administración central de transferir en tiempo y forma los recursos necesarios para cubrir los compromisos del ente”.

Recordó que el Emsur desarrolla tareas esenciales vinculadas al mantenimiento urbano, higiene, arbolado, cementerios y espacios públicos, “todas ellas altamente sensibles a la variación de precios en insumos como combustibles, materiales de construcción y servicios de maquinaria”.

Puntualizó que “la dinámica inflacionaria y la redeterminación de costos en contratos de provisión generaron un incremento de gastos que superó el ritmo de crecimiento de los recursos transferidos”.

En ese plano, “el desequilibrio constatado responde a una diferencia de base devengada y no a un déficit en términos de caja”.

“En efecto, el saldo de financiamiento corriente permitió sostener el funcionamiento del ente y la prestación de los servicios, sin que se produjera un deterioro genuino de la solvencia institucional”, argumentó el intendente de licencia, hoy senador provincial.

Incluso mencionó que el municipio informó al Ministerio de Economía de la provincia los resultados negativos, “activando los mecanismos legales previstos y dando plena transparencia a la gestión”.

De esta manera, el déficit “constituye un efecto técnico derivado de la inflación y de la postergación en las transferencias, pero no el resultado de un desmanejo presupuestario”, aclaró Montenegro. Y destacó que “el Emsur garantizó en todo momento la continuidad de los servicios urbanos esenciales, preservando el interés público de la comunidad de General Pueyrredon”.

La Capital