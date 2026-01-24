CHOQUE EN RUTA 2: UN AUTO IMPACTÓ CONTRA UN MICRO Y NO HUBO HERIDOS

Este viernes se registró una colisión por alcance sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 244.900, carril ascendente, que involucró a un vehículo particular y un ómnibus de larga distancia.

El siniestro fue protagonizado por un Jeep Renegade color blanco, conducido por un hombre de 55 años, domiciliado en Wilde, partido de Avellaneda, el cual impactó contra un ómnibus de la empresa Jetmar, que circulaba desde Retiro con destino a Mar del Plata, al mando de un conductor de 49 años, domiciliado en Hudson.

Como consecuencia del impacto, el Jeep despistó hacia la banquina derecha, mientras que el ómnibus, que transportaba 51 pasajeros, quedó detenido sobre la misma banquina.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Asimismo, intervino personal y móvil de Vial General Guido.