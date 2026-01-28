CASTELLI: CHOQUE EN EL KM 181 DE LA AUTOVIA 2. TRES PERSONAS ASISTIDAS

Alrededor de las 20:50 horas se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 181, carril descendente, en un tramo recto en el Acceso Castelmar.

Por causas que se tratan de establecer, se registró una colisión por alcance entre un automóvil Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 62 años que viajaba acompañado por otras dos personas, y un camión Herman AMI 3E, al mando de un hombre domiciliado en Castelli.

Tras el impacto, las personas fueron trasladadas hospital Dr. Ramón Carrillo para su evaluación, sin que en principio se informaran lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de emergencias médicas y efectivos policiales.