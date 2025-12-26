CastelliPortada

AUTOVÍA 2: SEIS HERIDOS TRAS UN VUELCO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185

En la mañana de este viernes se registró un accidente sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 185, en sentido a Mar del Plata.
Por causas que aún se intentan establecer, un vehículo protagonizó el siniestro, lo que motivó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios.
Como consecuencia del vuelco, seis personas resultaron heridas, dos adultos y cuatro menores, quienes fueron trasladados al Hospital de Castelli para su atención médica.
En el lugar también trabajaron efectivos de Policía Vial y personal de emergencias medicas.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte