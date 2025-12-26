AUTOVÍA 2: SEIS HERIDOS TRAS UN VUELCO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 185

En la mañana de este viernes se registró un accidente sobre la Autovía 2, a la altura del kilómetro 185, en sentido a Mar del Plata.

Por causas que aún se intentan establecer, un vehículo protagonizó el siniestro, lo que motivó la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios.

Como consecuencia del vuelco, seis personas resultaron heridas, dos adultos y cuatro menores, quienes fueron trasladados al Hospital de Castelli para su atención médica.