Alerta en playas de Mar del Plata: temperatura del agua se acerca al máximo histórico

En solo 24 horas la temperatura del agua en Mar del Plata subió un grado. Qué se espera para el verano.

En medio del fenómeno del calentamiento global, crece la preocupación en Argentina por las playas de Mar del Plata. La Costa Atlántica viene mostrando un termómetro oceánico inusualmente alto desde hace un tiempo, y las proyecciones para este año son alarmantes.

La temperatura del agua en las playas marplatenses subió un grado de un día para el otro. La temperatura actual es de 17.4°C, muy cerca del récord histórico registrado para esta fecha en los últimos diez años. Subió un grado de un día para otro.

Qué puede pasar en las playas de Mar del Plata

Con estos datos, se pronostica que en esta temporada veraniega se podría llegar a superar los promedios de calor, no sólo en el agua, sino también en la tierra. Esto genera gran expectativa en los turistas y alarma entre los ambientalistas.

Los datos recopilados el miércoles 3 de diciembre indican una temperatura en el agua de 17.4°C. Esto es solamente medio grado menos que la máxima más alta registrada a lo largo de los últimos diez años.

Cuál fue el récord histórico de la temperatura del agua en Mar del Plata

El récord histórico para un 3 de diciembre en los últimos 10 años se registró en 2022 y fue de 17.9 grados centígrados. La mínima histórica fue de 15.6 grados en 2018.

Con estas cifras, los expertos en monitoreo marino proyectan un aumento paulatino del agua, y estiman que puede llegar a los 17.5°C en los próximos días.

Así lo indica la página especializada Sea Temperature: “En base a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el mar más cálido en el Océano Atlántico cerca de Mar del Plata en este día se registró en 2022 y fue de 17.9°C, y el más frío se registró en 2018 a 15.6°C“.

También señalan que el promedio mensual del agua de mar en diciembre en Mar del Plata es de 18 grados, con un rango que va de una mínima de 15.3 grados a una máxima de 21.3 grados.