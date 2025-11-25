TURISMO TERMAL Y EVENTOS CULTURALES: DOLORES VIVIÓ UN FIN DE SEMANA LARGO RÉCORD DE VISITANTES

La ciudad de Dolores vivió un fin de semana largo con un fuerte movimiento turístico impulsado por diversas actividades culturales y recreativas, además de la notable afluencia al Parque Termal.

Entre el 21 y el 24 de noviembre, miles de personas visitaron la ciudad y generaron un balance ampliamente positivo para el sector turístico y productivo local.

La elección de Dolores como destino turístico, se reflejó en los niveles de ocupación de los alojamientos. Los hoteles alcanzaron un 80% de ocupación, las cabañas registraron un destacado 97% y los alojamientos extrahoteleros, casas y departamentos particulares, llegaron al 76%, cifras que muestran la fuerte demanda durante el feriado.

El Parque Termal Dolores volvió a ser uno de los protagonistas del fin de semana, ya que recibió a 4.314 visitantes, casi el doble que en el 2024, cuando se registraron 2617 accesos, lo que confirma su posicionamiento como uno de los principales atractivos turísticos de cercanía en la Provincia.

Quienes eligieron Dolores pudieron disfrutar de un Encuentro Folklórico realizado en el Museo Libres del Sur, ciclo turismo rural y yoga: una experiencia de bienestar y naturaleza, cabalgatas, caminatas en espacios verdes y recreación en el Laberinto del Paseo de la Guitarra.

Inés Barragán, Secretaria de Turismo, destacó “El fin de semana fue muy positivo en términos turísticos. La combinación de eventos culturales y el turismo termal generó un movimiento significativo de visitantes, con excelentes niveles de ocupación lo que consolida a Dolores como destino elegido por turistas de toda la Provincia”.