“La policía y el Municipio dicen que no pueden hacer nada”: una horda de motociclistas se adueñó de la costa marplatense

Ocurrió durante la madrugada de este sábado pero los vecinos advierten que estas escenas se viven todos los fines de semana.

Vecinos de la zona sur y el centro enviaron distintas imágenes denunciando la falta de control de la policía y el Municipio hacia cientos de motociclistas, que anoche y de manera frecuente todos los fines de semana, se adueñan de las calles y provocas escenas de caos a su paso.

En varios videos, se observa como una grupo muy numeroso de jóvenes, en su mayoría hombres, recorren en moto las avenidas de la zona sur, desde Mogotes, la Plaza Colón y Playa Grande, causando un ruido ensordecedor y provocando un absoluto desorden del tránsito.

“La de anoche fue una de las más grandes, generalmente pasan los días sábados, domingos y lunes. Pero lo de anoche fue tremendo. Lo peor es que la policía a veces pasa, da una vuelta, prende la sirena y se va. Cuando les preguntamos dicen que no pueden hacer nada, que de eso se ocupa Tránsito Municipal. Cuando viene Transito dicen que no pueden hacer nada, que no tienen móviles, que son dos personas solas. Cuando le escribimos a la Patrulla Municipal, nos contestan que ellos solo atienden denuncias por cuidacoches en la vía pública”, contó a 0223 una vecina, que prefirió no dar su nombre.

Otro marplatense, envió un video donde circulan las motos por el microcentro de la ciudad, dan la vuelta desde la calle Buenos Aires hacia la avenida Colón en dirección a Playa Grande, donde en otras imágenes, se observa cómo realizan ruidos ensordecedores con los escapes, haciendo lo que se denomina “cortes”, entre la medianoche y las 3 de la madrugada.

“Hay personas mayores, parejas con bebés recién nacidos, niños autistas, es un sufrimiento por el ruido cada vez que hay una juntada, ya no sabemos qué hacer. Se adueñan de la calle y no dejan dormir a nadie”, se quejó otro hombre.