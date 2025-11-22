PortadaSociedad

Identificaron al joven que murió atropellado en la Ruta 2 y surge una nueva hipótesis sobre el accidente

El joven iba caminando por la Ruta 2, a la altura de Abasto, cuando fue atropellado por un camión. Su exnovia reveló un dato que podría ser clave en la causa.

Los investigadores del accidente fatal en la Ruta 2, donde un camión atropelló a un joven que iba caminando, lograron identificar a la víctima: tenía 19 años, había cortado con su ex novia hacía dos semanas y el día anterior al accidente se había despedido sorpresivamente de su hija de 10 meses: “Capaz que es la última vez que me veas”.

El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 54 de la Ruta 2, a la altura de Abasto. El joven circulaba sin su documentación y fue embestido por un Mercedes Benz Axor 1933S, conducido por un hombre domiciliado en Mar del Plata.

La víctima fue identificada como José Francisco Karaputny. Tenía 19 años. Estaba desocupado.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortadaSociedad

Alertan que hay 30 mil kilómetros de rutas con necesidad de mantenimiento “urgente”

Sociedad

FATAL SINIESTRO EN LA RUTA 11: FALLECIÓ EFECTIVO POLICIAL

Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

La Marina de Estados Unidos realizó ejercicios tácticos en Mar del Plata

DestacadoDoloresPortada

INVESTIGAN UN POSIBLE ESQUEMA DE FRAUDE INMOBILIARIO QUE INCLUYE A BROKERS Y LOCALES GASTRONÓMICOS

Política EconomiaPortada

Milei le devuelve poder a Santilli: el Renaper y Deportes quedan bajo su órbita

PortadaSociedad

Habilitan a los chicos desde los 13 años a invertir en bonos y acciones

PortadaSociedad

Avanza la implementación de un sistema para alertar en celulares sobre catástrofes

PortadaSociedad

El Colegio de Médicos se declaró en “Alerta Sanitaria” por el aumento significativo de las Enfermedades de Transmisión Sexual

PortadaSociedad

UN HOMBRE MURIÓ TRAS QUEDAR ATRAPADO EN UN SILO

PortadaSociedad

20 de noviembre, Día de la Bandera Bonaerense: historia y simbología

Política EconomiaPortada

Javier Rodríguez: “No sé cuán escasos estarán de recursos, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia de Buenos Aires”

Política EconomiaPortada

LLA sumó a tres diputados radicales a su bloque: está a una banca del peronismo

Mostrar más