Identificaron al joven que murió atropellado en la Ruta 2 y surge una nueva hipótesis sobre el accidente

El joven iba caminando por la Ruta 2, a la altura de Abasto, cuando fue atropellado por un camión. Su exnovia reveló un dato que podría ser clave en la causa.

Los investigadores del accidente fatal en la Ruta 2, donde un camión atropelló a un joven que iba caminando, lograron identificar a la víctima: tenía 19 años, había cortado con su ex novia hacía dos semanas y el día anterior al accidente se había despedido sorpresivamente de su hija de 10 meses: “Capaz que es la última vez que me veas”.

El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 54 de la Ruta 2, a la altura de Abasto. El joven circulaba sin su documentación y fue embestido por un Mercedes Benz Axor 1933S, conducido por un hombre domiciliado en Mar del Plata.

La víctima fue identificada como José Francisco Karaputny. Tenía 19 años. Estaba desocupado.