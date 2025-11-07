Fórmula 1: Colapinto será uno de los pilotos de Alpine en 2026

El anuncio se realizó en Interlagos, antes del Gran Premio de Brasil. El argentino, de 22 años, renovó su vínculo con la escudería y aseguró su lugar en la próxima temporada.

Franco Colapinto fue confirmado este viernes en Interlagos como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizó antes del Gran Premio de Brasil y ratifica la continuidad del argentino, de 22 años, dentro del equipo francés.

Colapinto debutó este año y sostuvo un rendimiento que lo acercó al nivel de su compañero Pierre Gasly. En varias carreras logró superarlo en pista, lo que fortaleció su posición dentro de la escudería.

La renovación lo mantendrá ligado a Alpine al menos hasta finales de 2026 y expresa la confianza del equipo en su evolución dentro de la categoría.

El Gran Premio de Brasil tendrá un condimento especial para el argentino, que correrá ante un público latinoamericano que habitualmente lo acompaña en Interlagos y con la certeza de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

Colapinto aún no sumó puntos en el campeonato, pero contó con el respaldo del jefe de equipo, Flavio Briatore. Su continuidad también refleja que superó en la pelea interna por el segundo asiento a Paul Aron y Jack Doohan.