ESTADO PRESENTE: EL MINISTRO LARROQUE VISITÓ CASTELLI

En un día histórico para Castelli, el Ministro llegó acompañado del Subsecretario de Hábitat Rubén Pascolini, el Presidente del Fideicomiso “Fuerza Solidaria” Juan Cacamo y el Director Regional Diego Ginestra.

El monto final las instituciones lo recibirán en tres etapas y están destinado a obras históricas, que cambiarán la vida deportiva, social y de infraestructura a los clubes.

Además, se realizó la entrega de nuevas ayudas habitacionales, a más vecinos y vecinas de nuestra ciudad, para refacciones y arreglos en sus viviendas.

Por último, Juan Cacamo entregó una ayuda económica a Castelmar, de una importante suma de dinero, para el crecimiento y desarrollo de la empresa.