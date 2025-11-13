CastelliPortada

ESTADO PRESENTE: EL MINISTRO LARROQUE VISITÓ CASTELLI

El Intendente (I) Sebastián Echarren recibió al Ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, para firmar el acta de intención con Club Deportivo Castelli, Independiente Fútbol Club y Club Circulo Democrático de Castelli por 210.000.000 de pesos.

En un día histórico para Castelli, el Ministro llegó acompañado del Subsecretario de Hábitat Rubén Pascolini, el Presidente del Fideicomiso “Fuerza Solidaria” Juan Cacamo y el Director Regional Diego Ginestra.
El monto final las instituciones lo recibirán en tres etapas y están destinado a obras históricas, que cambiarán la vida deportiva, social y de infraestructura a los clubes.
Además, se realizó la entrega de nuevas ayudas habitacionales, a más vecinos y vecinas de nuestra ciudad, para refacciones y arreglos en sus viviendas.
Por último, Juan Cacamo entregó una ayuda económica a Castelmar, de una importante suma de dinero, para el crecimiento y desarrollo de la empresa.
El cierre estuvo a cargo del Ministro Andrés Larroque, que destacó la importancia de la gestión municipal en el trabajo diario que se realiza en Castelli, el acompañamiento constante con los clubes de la ciudad en su rol deportivo y social y el estado presente para garantizar nuevos derechos para todos.
