Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino finalizó 15º; Gasly aportó para Alpine y Norris se llevó el triunfo en Interlagos.

El Gran Premio de Brasil dejó emociones fuertes desde la largada. Lando Norris, con un McLaren sólido, se impuso y estiró su ventaja en el Mundial de Pilotos. Lo escoltaron Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, y Max Verstappen, con Red Bull. Franco Colapinto, confirmado para 2026 en Alpine, protagonizó un roce con Lewis Hamilton, aunque pudo continuar sin consecuencias y finalizó en el puesto 15. La escudería francesa sumó un punto gracias al décimo lugar de Pierre Gasly, en una jornada marcada por el caos inicial y la lucha estratégica en pista.