Boca se quedó con el Superclásico y le complicó a River el pasaje a la Libertadores

El Xeneize ganó 2-0. El conjunto azul y oro fue claramente superior, aprovechó sus momentos y expuso las falencias del equipo de Núñez, que atraviesa un 2025 lleno de dudas.

Con un segundo tiempo abrumador y al ritmo de Exequiel “Changuito” Zeballos, Boca derrotó a River 2-0 en La Bombonera y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El primer tiempo fue muy chato y, hasta el gol, no había tenido situaciones. Maximiliano Meza salió con una lesión de aparente gravedad en su rodilla izquierda, mientras que el marplatense Martínez Quarta, Di Lollo y Marcos Acuña recibieron la tarjeta amarilla (todos se pierden la última fecha por acumulación).

A los 46′, tras un envío largo que superó a Paulo Díaz (se pasó de largo en la disputa con Milton Giménez), “Changuito” Zeballos quedó mano a mano con Rivero. El delantero tomó distancia del defensor y sacó un derechazo que tapó Armani, pero capturó el rebote y convirtió el gol.

Al minuto del complemento, Boca golpeó otra vez. Zeballos se escapó por izquierda, le ganó en velocidad a Portillo y tocó al medio para el gol de Miguel Merentiel.

Después, fue todo de Boca, que justificó la victoria y tuvo varias opciones para marcar el tercero. El 2-0 fue suficiente para lograr el objetivo y dejar a su rival muy complicado.

Formaciones iniciales

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa y Lautaro Blanco; Delgado y Paredes y Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Castaño, Portillo y Meza; Driussi y Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.