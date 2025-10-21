DestacadoDolores

¡Sumate a la Cooperadora del Hospital San Roque!

Tu compromiso puede marcar la diferencia. La Asociación Cooperadora necesita tu apoyo para seguir mejorando la aparatología de nuestro querido hospital.

👥 *¿Cómo podes colaborar?*
– *Asociándote:* Con una colaboración de $1000 por mes (o lo que desees).
– *Donando:* Elementos ortopédicos en buen estado que ya no uses para el Banco Ortopédico de la Cooperadora.

✨ Tu aporte ayuda a todos los socios que puedan necesitarlos. ¡Compartí esta iniciativa con amigos y familiares!

🙏 *Gracias por tu generosidad.*
Comunicate por mensaje en nuestra página.

Laura Spinato

Secretaria

 

Analía Me de Díaz
Presidente

