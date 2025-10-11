MOTOS SECUESTRADAS EN OPERATIVOS DE CONTROL EN DOLORES

En distintos procedimientos realizados en la ciudad de Dolores, personal policial procedió al secuestro de dos motocicletas que circulaban en infracción a la normativa vigente.

En el primero de los casos, un menor de edad fue interceptado cuando conducía una moto sin documentación, sin casco, sin dominio colocado, ni seguro, ni licencia habilitante.

En tanto, en las últimas horas, en la intersección de calles Riccheri y Lara, se retuvo otro rodado cuyo conductor se desplazaba sin la documentación correspondiente y con un caño de escape antirreglamentario que generaba ruidos molestos.

Ambos vehículos quedaron a disposición de la Justicia de Faltas local.