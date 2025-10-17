Lazzeretti: “El Gobierno no respeta la ley y eso es de extrema gravedad”

El rector de la Universidad Nacional y candidato de Provincias Unidas advirtió sobre el desfinanciamiento educativo, cuestionó el “vaciamiento del Estado” y pidió construir una alternativa política que recupere la institucionalidad.

Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quinto candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, trazó un diagnóstico crítico de la situación actual del país, con especial foco en el desfinanciamiento del sistema universitario y la polarización política.

Lazzeretti se refirió a los desafíos que enfrenta la educación pública y los proyectos alternativos en un escenario electoral marcado por la incertidumbre, de cara al acto eleccionario del próximo 26 de octubre.

Contador público y especialista en administración financiera gubernamental, Lazzeretti fue diputado provincial entre 2011 y 2015, y desde 2017 ejerce el rectorado de la Universidad Nacional, donde promovió una gestión orientada a la inclusión educativa, la expansión territorial y la vinculación con la comunidad.

A su entender, el desfinanciamiento tiene consecuencias concretas y visibles: “No hay posibilidades para nuestros investigadores de llevar adelante sus trabajos, dado que se han cortado todos los fondos destinados a realizar investigaciones. Se ha cancelado incluso el acceso a publicaciones especializadas. Nuestros científicos ni siquiera pueden leer lo que publican sus pares a nivel internacional”.

Esto, según Lazzeretti, explica el descenso del conjunto de las universidades públicas argentinas en los rankings internacionales.

Uno de los ejes centrales para Lazzeretti es la ley de financiamiento universitario, que el Congreso convirtió en ley por segunda vez. “El Gobierno tiene tiempo hasta el 21 de octubre para promulgar esa ley. Veremos qué hace, si se niega a cumplirla como hizo con el Garrahan o no”, afirmó, y sentenció: “Si no lo hace, vamos a recurrir a todos los elementos que nos permite la justicia. Que se preparen, porque vamos a ir a fondo para que esa ley se cumpla”.

El rector se refirió también al presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año próximo, al que calificó de insuficiente. “Ese presupuesto universitario de 4,8 billones de pesos no es más que la anualización de lo que estamos percibiendo actualmente. Si ese es el presupuesto que va a regir, la situación va a ser muy compleja”, advirtió.

La alianza de gobierno que encabezan gobernadores de seis provincias lleva en Provincia de Buenos Aires como primer candidato a diputado nacional al bonaerense Florencio Randazzo, quien estuvo hace unas semanas de recorrida por la Costa Atlántica, oportunidad en la que Lazzeretti lo acompañó en encuentros con empresarios y referentes.

“Hay que ir a votar, no nos podemos quedar en nuestras casas”, pidió. “Provincias Unidas representa un federalismo explícito, no solo por los encuentros que se hicieron tanto en el sur como en el norte del país”, dijo. Y agregó: “Somos una fuerza política que se está organizando en todo el país. Siempre a los que no estamos en un polo o en otro nos suelen decir la avenida del medio, pero a mí me gusta llamarla una nueva alternativa política, porque Argentina necesita salir de este punto, que es muy nocivo, porque más allá de cualquier consideración política lo que generan es una fuerte división en la sociedad”, referenció.

“Timba financiera”

“Hoy vemos un programa económico que promueve la timba financiera”, reflexionó a la hora de analizar la situación económica. “Las finanzas surgieron para potenciar la generación de riquezas, pero cuando se diferencian de la producción entramos en esta especie de casino en el que todo el mundo quiere ganar dinero sin trabajar, con tasas de interés que se fueron a las nubes para evitar que la gente se vaya al dólar. Y eso encarece la producción. Parece que el mundo de la producción y el trabajo no está contemplado. Entonces, para Provincias Unidas, que tiene su raíz en el interior productivo, esto genera una contradicción enorme”, analizó.

Desde su punto de vista, la clave del crecimiento no es puramente económica, sino política e institucional. “Cualquier persona que va a invertir necesita un horizonte de previsibilidad de por lo menos 10 años. La política tiene que generar previsibilidad en las reglas del juego”, sostuvo.

“Hoy tenemos un Presidente que no conoce el país que gobierna”, analizó sobre Javier Milei. “Objetivamente estamos ante una dificultad muy grande. Hay serios problemas de gestión. La política económica tuvo que pedir dos rescates, primero ante el FMI y poco tiempo después al Tesoro de Estados Unidos; en medio de ambos, armaron un gran negocio a las cerealeras, para siete u ocho empresas grandes, que fue una burla para todos los productores agropecuarios. En el plano institucional, tenemos un gobierno que no respeta la ley, que rechaza implementar leyes que fueron votadas en insistencia por más de dos tercios de los votos en ambas Cámaras. Esto es inaceptable”, fustigó Lazzeretti.

En esa línea, enumeró distintas falencias de la gestión de Milei: “Tenemos una Corte con tres miembros, y no hay propuestas ni preocupación por eso; hay 184 pliegos durmiendo en el escritorio del Presidente para designar jueces, que representan 40% de la justicia federal, y la Auditoria General de la Nación no tiene nombrados sus representantes del Senado y Diputados porque el oficialismo lo traba. Entonces, no tengo justicia, no tengo organismos de control y no respeto la ley; estamos frente una situación de extrema gravedad y la población tiene que tomar nota de esto”. La Capital.