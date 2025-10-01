Mar del PlataPortada

La Armada de Estados Unidos participará de un entrenamiento combinado en Mar del Plata

Se trata de “Tridente”, un intercambio de adiestramiento con la de Argentina que se realizará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en la Base Naval local, la de Ushuaia y la de Puerto Belgrano.

La Armada de los Estados Unidos participará, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, de un entrenamiento combinado con la de Argentina en la Base Naval de Mar del Plata.

Así se desprende de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este martes en el Boletín Oficial, mediante el que el presidente Javier Milei autorizó el ingreso de la fuerza extranjera para intervenir en el Ejercicio “Tridente”, que también tendrá lugar en las bases navales de Ushuaia y Puerto Belgrano.

Según el DNU, el Tridente “comparte la experiencia acumulada por las Fuerzas Navales Especiales de los Estados Unidos de América en operaciones combinadas, tanto en contextos de combate como en asistencia humanitaria, constituyendo un recurso invaluable para potenciar” las capacidades nacionales.

En el ejercicio, “los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados ofrecen beneficios tangibles en el fortalecimiento de las capacidades nacionales, la consolidación de alianzas internacionales, la optimización de recursos y la mejora en la interoperabilidad y la integración doctrinal”.

El Gobierno había enviado un proyecto de ley al Congreso para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional, como estipula la Constitución, pero todavía no tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados.

“La no participación en el mencionado ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos de América”, argumentó el Presidente.

En ese sentido, apuntó que la participación de la Argentina “señala su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejorando su reputación como socio, y ayudará a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones multinacionales”.

Mediante el mismo DNU, Milei pidió autorizar la salida del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para la participación en el Ejercicio “Solidaridad”, que se llevará adelante en Puerto Varas, Chile, entre el 5 y el 11 de octubre de 2025.

Entre los objetivos destacó “la contribución al fortalecimiento de los vínculos de integración” entre Argentina y Chile “a través de medidas de transparencia y confianza mutua tendientes al establecimiento de mecanismos de cooperación regional”.

El ejercicio “supone el fortalecimiento de un modelo de integración cívico militar ante una emergencia de carácter internacional”, debido a que facilita una mayor coordinación “para casos de catástrofes y desastres”.

