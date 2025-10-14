Mar del PlataPolítica EconomiaPortada

Innovación en Mar del Plata: Contará con el primer dispositivo de energía undimotriz en el país

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Subsecretaría de Energía, firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA) para financiar el desarrollo y la implementación del primer dispositivo argentino de energía undimotriz en escala real. El innovador sistema, que permite generar electricidad a partir del movimiento de las olas, será instalado en la Escollera Norte del Puerto de Mar del Plata, marcando un hito para la ciencia y la industria argentina.

También conocida como energía olamotriz, esta tecnología aprovecha el movimiento de las olas para producir electricidad, combinando investigación aplicada, transferencia tecnológica y producción local. El proyecto fortalece el trabajo conjunto entre la Universidad, el Estado y el sector privado, promoviendo la innovación y la sostenibilidad energética.

El acuerdo prevé un financiamiento proveniente del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), administrado por la Subsecretaría de Energía y el FREBA. Dichos fondos se nutren del agregado tarifario renovable incluido en las facturas eléctricas de la provincia.

La firma del convenio se realizó en el Centro Bonaerense de Energías Renovables y contó con la presencia del subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; el presidente de FREBA, Fernando Pini; el secretario general del Foro, Gustavo Piuma Justo; el decano de la UTN Regional Buenos Aires, Guillermo Oliveto; y el coordinador del PROINGED, Ricardo Lospinnato.

Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para diversificar la matriz energética, impulsar tecnologías limpias de desarrollo nacional y consolidar a Buenos Aires como referente regional en innovación y sostenibilidad.

Beneficios del desarrollo:

• Mayor aporte de energías limpias a la matriz energética provincial y nacional.

• Aprovechamiento del potencial marítimo argentino, considerado uno de los más altos del mundo.

• Producción nacional de equipos, promoviendo el empleo y la industria local.

• Alta eficiencia energética, con una capacidad de generación hasta cinco veces superior a la de los aerogeneradores, a igual nivel de inversión.

• Mínimo impacto ambiental, sin emisiones ni alteraciones en la flora y fauna marina.

• Alta densidad energética, ya que la energía de las olas es entre 10 y 30 veces más intensa que la solar, y unas cinco veces superior a la eólica.

