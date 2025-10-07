El juicio por el crimen de Carlos Garrido será en abril de 2027

Por decisión del imputado, Osvaldo Asebedo, será por jurados. El debate se realizará en el Tribunal N° 4 entre el 27 y el 30 de abril, a tres años de ocurrido el asesinato del expiloto de TC.

El juicio por el asesinato del expiloto de TC Carlos Garrido se realizará en abril de 2027 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4, a tres años de ocurrido el crimen.

Por decisión de la defensa del imputado Osvaldo Asebedo, el debate será por jurados con la intervención del juez Gustavo Raúl Fissore y están previstas cuatro jornadas, del 27 al 30 de abril de 2027.

Al frente del Ministerio Público Fiscal estará Alejandro Pellegrinelli y, como particular damnificado, la familia de Garrido contará con el abogado Maximiliano Orsini.

Orsini se mostró descontento con que el juicio se realizara recién en 2027, exactamente a 3 años de ocurrido el crimen, que fue el 29 de abril en la casa quinta de Garrido próxima a El Boquerón, a la altura del kilómetro 21 de la ruta 88.

“Como querella lo que vemos es que el imputado en un juicio por jurado lo que busca es intentar una salida más para una absolución, en virtud de que un juicio por jurado de 12 votos, tiene que conseguir 4 a su favor para ser absuelto”, expresó el abogado de la familia de la víctima y agregó: “Entonces es interesante también para la querella que se discuta en el marco de un jurado para que la sociedad, representada por ese jurado, pueda adoptar una resolución ajustada a derecho y ajustada a la prueba que se ha colectado”.

Orsini remarcó que “no hay dudas” que Asebedo tuvo una responsabilidad directa y que fue el autor material del homicidio. “Para la familia no existe ninguna duda al respecto y entendemos que es importante que sea ratificado en un juicio por jurado también”, remarcó.

“Si bien el juicio por jurado fue elegido por el imputado, también es apoyado en este sentido por la familia”, finalizó el abogado Maximiliano Orsini.

Según la hipótesis que el fiscal Pellegrinelli considera tener acreditada, ese 29 de abril a las 21, Garrido llegaba a su casa quinta en su Citroen Captur, cuando al disponerse a entrar al inmueble fue sorprendido de espaldas por Asebedo, quien le propinó al menos dos golpes en la cabeza con un elemento contundente, lo que le provocó un gran hematoma bitemporal y occipital, con fracturas múltiples de bóveda y de base de cráneo (estallido) que causaron su muerte a escasos minutos.

Para el fiscal, tras matar a Garrido, Asebedo, durante un tiempo aproximado de una hora, modificó la escena del crimen, incendiando el vehículo de la víctima en un camino lindero al predio y se autoinfringió lesiones, para simular un supuesto robo del que él también habría sido víctima, para asegurar de esta manera su impunidad.

Todas las pruebas apuntan al casero

En el documento que el fiscal Pellegrinelli presentó ante la Justicia de Garantías para solicitar la elevación a juicio, expuso todas las pruebas que tiene contra Asebedo y sus conclusiones como investigador.

Un primer aspecto que el fiscal remarcó fue la incongruencia en el relato que planteó el imputado, de ese supuesto ataque que habría sufrido él también y que lo habría dejado inconsciente mientras se produjo el asesinato de Garrido.

Para el fiscal, no hay sentido en la “considerable” diferencia existente entre la agresión sufrida por Garrido, a quien golpearon hasta matarlo, y la que sufrió Asebedo, que solo terminó con una herida leve en la mano. “Las diferencias en cuanto a la violencia que se desplegara en uno y otro caso son notorias, máxime si se considera que la hipótesis de robo no tiene casi asidero“.

Además, el fiscal expuso que Asebedo es portador de una enfermedad de déficit de factor de coagulación, por lo que una herida en la mano le habría provocado un sangrado importante, del que no hubo pruebas en la escena del crimen. También porque su supuesto desmayo no se correspondía con ninguna lesión o traumatismo craneal.

El escenario del robo planteado por el imputado , para el fiscal, quedó demostrado que no fue real ya que no hubo faltantes de dinero u objetos de valor en la casa. También por el hallazgo del auto, insólitamente abandonado por los ladrones prendido fuego a poca distancia de allí.

Otro elemento sospechoso fue que dentro de la casa que utilizaba el casero, los peritos encontraron una bolsa con dos teléfonos quemados, algo que jamás pudo justificar.

Un crimen motivado por celos

El crimen de Garrido encierra también un triángulo amoroso entre la víctima, su expareja y Asebedo. En febrero, es decir dos meses antes del asesinato, el expiloto de TC recibió una exclusión de su propio hogar por una denuncia interpuesta por la mujer, quien lo acusó de maltrato y amenazas. Eso sucedió luego de que Garrido había descubierto una infidelidad y que el tercero en cuestión era Asebedo.

En aquella oportunidad, fue finalmente la mujer, R.C., quien decidió retirarse del domicilio y lo hizo en un fin de semana en el que Garrido trabajaba fuera de la ciudad como comisario deportivo en la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Fue el mismo Asebedo quien ayudó a la mujer a sacar sus pertenencias, lo que hizo enojar a Garrido, quien al llegar de su trabajo le habría dicho a su expareja: “A ese hijo de puta le voy a pegar un tiro en las piernas”.

Pese a esa situación, Garrido no despidió de su trabajo como casero a Asebedo e incluso le permitió seguir viviendo en la casa de servicio del lugar.

Después de esa situación, y a pesar de la denuncia por amenazas, Garrido y su expareja habían retomado el diálogo y todo parecía indicar que la relación se recomponía, lo que molestó profundamente a Asebedo, ya que R.C. dejó de responderle sus mensajes.

El mismo día en el que se produjo el crimen, R.C. y Asebado tuvieron una conversación, en la que el casero le recriminó por su acercamiento con Garrido: “Te dije que no lo tenías que ver más, no lo hagas más”. Este intercambio, para el fiscal, demuestra “el carácter posesivo, así como la desazón y molestia que había invadido a Asebedo al enterarse que Garrido y R.C. estaban iniciando un acercamiento”.

“No podemos terminar así. Vos y don Carlos son una mierda de personas“, le dijo finalmente Asebedo a la mujer. El fiscal Pellegrinelli concluyo que los celos del imputado escalaron a tal punto que derivó en el crimen de Garrido.

“Concluyo que Asebedo, producto de la furia al enterarse que Garrido y R.C. estaban retomando la relación, sorprendió a Garrido cundo éste arribó a su domicilio y le aplicó de manera artera los golpes en la cabeza que provocaron su deceso inmediato, al punto tal que la víctima no presentaba lesiones de defensa. Y que con posterioridad a ello, tuvo al menos una hora, para preparar la escena de manera tal de intentar aparecer en ella también como víctima, aunque con consecuencias menos gravosas que Garrido”, expuso el fiscal Pellegrinelli en el pedido de elevación a Juicio.