Cocconi decretó la emergencia: reducción de bonificaciones, donación de salario y ajuste en las áreas

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, confirmó el decreto N° 0623 de emergencia económica al que denominó “Programa de reducción y optimización de gastos y recursos del Municipio de Tapalqué”.

Según se informó oficialmente, el objetivo de la medida es “lograr un adecuado equilibrio económico y financiero de la comuna ajustando los gastos a los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos”.

La medida que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 “se adoptan como respuesta a la crisis macroeconómica general provocada por la política económica del Gobierno Nacional”, indicaron desde la comuna.

Siguiendo con su publicación, agregaron: “Se registra una fuerte caída de la coparticipación, que afecta directamente a los ingresos que recibe el municipio mes a mes”.

Y detallaron: “El derrumbe de los recursos coparticipables está principalmente vinculado al desfinanciamiento del Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y al freno de la actividad económica a nivel nacional, que impacta directamente en la recaudación de impuestos”.

“Por lo tanto, se decidió adoptar las siguientes medidas a fin de garantizar los servicios esenciales de la municipalidad, el pago de salarios a los empleados y empleadas municipales y también el de proveedores”, comunicaron.

Luego, el Ejecutivo municipal detalló las medidas que a continuación reproducimos: