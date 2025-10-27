Política EconomiaPortada

Cocconi decretó la emergencia: reducción de bonificaciones, donación de salario y ajuste en las áreas

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, confirmó el decreto N° 0623 de emergencia económica al que denominó “Programa de reducción y optimización de gastos y recursos del Municipio de Tapalqué”.

Según se informó oficialmente, el objetivo de la medida es “lograr un adecuado equilibrio económico y financiero de la comuna ajustando los gastos a los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos”.

La medida que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 “se adoptan como respuesta a la crisis macroeconómica general provocada por la política económica del Gobierno Nacional”, indicaron desde la comuna.

Siguiendo con su publicación, agregaron: “Se registra una fuerte caída de la coparticipación, que afecta directamente a los ingresos que recibe el municipio mes a mes”.

Y detallaron: “El derrumbe de los recursos coparticipables está principalmente vinculado al desfinanciamiento del Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y al freno de la actividad económica a nivel nacional, que impacta directamente en la recaudación de impuestos”.

“Por lo tanto, se decidió adoptar las siguientes medidas a fin de garantizar los servicios esenciales de la municipalidad, el pago de salarios a los empleados y empleadas municipales y también el de proveedores”, comunicaron.

Luego, el Ejecutivo municipal detalló las medidas que a continuación reproducimos:

  • Cada Secretaría municipal deberá implementar las acciones necesarias para reducir al máximo la ejecución presupuestaria.
  • Reducción de bonificaciones (de hasta un 20%) que perciben los funcionarios de la planta política y de quienes siendo trabajadores se desempeñen en cargos políticos.
  • A su vez a quienes no perciban bonificaciones y se desempeñen en cargos políticos se les aceptará la donación de hasta un 20% del salario básico.
  • El Intendente Municipal Gustavo Cocconi a través del DECRETO N° 0589 efectuará una donación del 30% de la retribución mensual que corresponde a su cargo.
  • El resultado de lo obtenido por la reducción de bonificaciones y las mencionadas donaciones, será destinado a incrementar el Fondo de Contención Social bajo la administración de la Secretaría de Acción Social.
  • Reducir según la necesidad del sector la cantidad de horas extras disponibles para el personal Municipal.
  • Suspender la cobertura de todos los cargos vacantes que existan en la actualidad o se produzcan durante el plazo de vigencia del presente programa. Suspéndase igualmente el otorgamiento de nuevos horarios prolongados, funciones, proyectos y horas extras (salvo alguna situación de excepción)
  • Implementación de acciones de mayor eficiencia en el cobro de deuda por Tasas Municipales coordinadas por el Área de Legales y de Recaudación.
  • Reforzar la articulación del Área de Compras con las distintas áreas municipales con el objetivo de adquirir insumos a través de una economía que no afecte los servicios.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

LLA ganó en 99 de los 135 distritos bonaerenses

MaipuPortadaSociedad

ALLANAMIENTOS POR VENTA DE DROGAS EN MAIPU

Política EconomiaPortada

Gran triunfo de La Libertad Avanza: se impuso en casi todo el país, inclusive en territorio bonaerense

Política EconomiaPortada

Votó el 66% del padrón y los primeros resultados se esperan para las 21

Política EconomiaPortada

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno “Tienen mi número, úsenlo”

DestacadoDoloresPortada

EL INTENDENTE JUAN PABLO GARCÍA EMITIÓ SU VOTO EN LA ESCUELA N°1

Política EconomiaPortada

Milei votó y se retiró sin hablar con la prensa

Política EconomiaPortada

Diego Santilli: “El objetivo es remontar la distancia de septiembre”

Política EconomiaPortada

Legislativas 2025: la Dirección Nacional Electoral informó que hasta las 11 votó el 17% del padrón

DestacadoDoloresPortada

Elecciones 2025: Ya se vota en Dolores y en todo el país con la Boleta Única

CastelliPolítica EconomiaPortada

EL INTENDENTE DE CASTELLI LLAMÓ A VOTAR Y EXPRESÓ SU POSTURA TRAS EMITIR EL SUFRAGIO

DestacadoDoloresMar del PlataPolítica EconomiaPortada

LA PALABRA DEL DOLORENSE GUSTAVO PULTI TRAS EMITIR SU VOTO: “HOY ES UN DÍA PARA EXPRESARNOS CON CLARIDAD SOBRE QUÉ NACIÓN QUEREMOS SER”

Mostrar más