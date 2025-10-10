CASTELLI: IDENTIFICARON A LA VÍCTIMA DEL CRIMEN EN LA PLAZA CENTRAL

La víctima fue identificada como Juan Cruz Soto, de 23 años, domicilio en la estancia La Postrera, falleció en un banco del espacio público tras recibir al menos tres puñaladas.

La policía logró detener a un señalado como el presunto autor del ataque. Tras agredir a la víctima, el sospechoso se dirigió a una vivienda ubicada en Bolívar y Sarmiento, donde finalmente fue aprehendido quedando a disposición de la justicia.

El hecho generó gran impacto entre los vecinos, quienes se mostraron conmocionados por lo ocurrido en pleno centro de la ciudad.