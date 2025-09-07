Política EconomiaPortada

Votó Kicillof: “Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia”

El gobernador Axel Kicillof sufragó acompañado por su familia y ministros. Además se emocionó porque su hijo iba a votar por primera vez.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto por la mañana en la Escuela Superior de Formación en Salud de la ciudad de La Plata. Lo hizo a las 10:30, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”. En ese sentido, convocó a los bonaerenses “sin distinciones” a participar en las urnas y remarcó: “Hubo épocas en donde no era posible votar. Este es el acto más sagrado de la democracia”.

Finalmente, Kicillof reafirmó el valor democrático del sufragio: “Más allá de los resultados, los primeros que ganan son la democracia y el pueblo de la Provincia. El voto es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía y quienes gobernamos”.

