Mar del Plata: “Manino” Iriart insiste con el pedido de declarar la emergencia en seguridad

“La inseguridad es una pandemia que tiene a los vecinos encerrados”, afirmó el candidato a concejal por Sentido Común Marplatense, Rodolfo “Manino” Iriart.

El candidato a concejal por Sentido Común Marplatense, Rodolfo “Manino” Iriart, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de declarar la emergencia en seguridad en General Pueyrredon, en un contexto en el que “la gente vive con miedo” y se siente literalmente “encerrada como en pandemia”.

“Estamos frente a una situación excepcional que requiere medidas urgentes y extraordinarias. La inseguridad es una pandemia que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas. Pasa lo mismo con los comerciantes, que cierran más temprano como en pandemia, o prefieren atender con la puerta cerrada o detrás de rejas”, afirmó Iriart.

En la lista lo acompaña en segundo lugar Andrea Gómez, quien fue fiscal durante 25 años y aporta toda su experiencia en la lucha contra el delito.

“Andrea nos da el respaldo técnico y profesional necesario para que nuestras propuestas no queden en palabras, sino que se traduzcan en acciones efectivas”, destacó.

Iriart remarcó que su espacio es el único que presentó iniciativas concretas: “Somos los únicos que tenemos proyectos contra la inseguridad. No alcanza con diagnósticos ni con discursos: los vecinos necesitan soluciones claras y aplicables de inmediato”.

Además, lanzó un fuerte desafío: “Invito a todos los candidatos a debatir sobre este tema. Que cada espacio político le diga a los marplatenses qué piensa hacer con esta pandemia de inseguridad que nos afecta a todos”.

Finalmente, recordó que como derivación de la declaración de emergencia se dispondrá el funcionamiento de cámaras al 100% con monitoreo las 24 horas, auditorías de recursos, recuperación de espacios inseguros, mayor iluminación en la vía pública, coordinación de las fuerzas de seguridad, un sistema de denuncias protegidas y una mesa de control permanente con participación barrial y sectorial.