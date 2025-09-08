Mar del Plata: Golpe comando a una estación de servicio: se robaron $20 millones en segundos

Los delincuentes usaban pasamontañas y al escapar efectuaron al menos dos detonaciones.

Un golpe comando tuvo lugar en una estación de servicio de la avenida Juan B. Justo cuando al menos cinco delincuentes se robaron $20 millones en solo segundos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El caso se registró este lunes por la madrugada en la intersección de las calles Juan B. Justo y Peralta Ramos, cuando una banda de ladrones descendieron del auto y efectuaron el golpe comando en la estación Puma.

Según informaron fuentes consultadas por LA CAPITAL, el hecho ocurrió pasadas las 3.30 de la madrugada y los delincuentes actuaron de manera coordinada: mientras uno amenazó con un arma de fuego al personal, otros emplearon un ariete para romper la puerta de acceso a la oficina del encargado, donde estaba la recaudación del fin de semana.

Dentro de esa oficina sustrajeron cerca de $20 millones y de manera inmediata se dieron a la fuga en el mismo auto VW Gol Trend blanco con el que llegaron. La secuencia duró tan solo 90 segundos.

Un dato aportado por fuentes del caso es que los delincuentes usaban pasamontañas y al escapar efectuaron al menos dos detonaciones. .

En el lugar se hizo presente personal policial y Científica, que llevó a cabo las tareas de rigor y los peritajes correspondientes.

La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en robos agravados a comercios, desde donde buscan constatar si se trató de un asalto al voleó o si la banda delictiva sabía de la recaudación dentro del despacho.

La Capital