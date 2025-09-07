 Gustavo Pulti: “Todos los marplatenses tienen que tener todas las opciones”

El diputado provincial y candidato a concejal por Acción Marplatense emitió su voto en el colegio Leloir. Realizó una presentación en la Junta Electoral por la falta de boletas de su espacio. Pidió que se garanticen todas las opciones para que “los vecinos puedan votar lo que deseen” y destacó que “no puede haber ninguna manipulación al respecto”.

Pulti remarcó la responsabilidad de los presidentes de mesa de garantizar la presencia de todas las boletas en el cuarto oscuro y pidió evitar cualquier intento de manipulación: “Todos los marplatenses tienen que tener todas las opciones, todas las alternativas, y voten lo más deseen. No puede haber ninguna manipulación al respecto”.