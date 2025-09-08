EL PERONISMO VOLVIÓ A IMPONERSE EN CASTELLI

Elecciones2025

En las elecciones de este domingo en Castelli, la lista de Fuerza Patria, conducida por el intendente Francisco Echarren, fue la más votada y reafirmó su peso político en el distrito.

Con 3.082 sufragios, la nómina encabezada por María Eugenia Macías se ubicó en lo más alto, seguida por Somos Buenos Aires, que con 1.021 votos llevó como primer candidato a Juan Martín Aristizabal. Muy cerca quedó La Libertad Avanza, que sumó 946 votos, mientras que Unión Liberal alcanzó los 691 votos, completando así el cuadro electoral local.